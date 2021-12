Yorglass Barış Çocuk Orkestrası'ndan İzmir'de yardım konseri

İSTANBUL (AA) - Yorglass'ın kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, İzmir'de konser verdi.

Yorglass'tan yapılan açıklamaya göre, 60'a yakın ülkeye ürünlerini ulaştıran Yorglass, düzenlenen basın toplantısında, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasına ilişkin detayları açıkladı.



Sektöründe Birleşmiş Milletler Global Compact'e imza atan "tek şirket" olan Yorglass, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplumsal fayda çalışmaları ortaya koyuyor.

Yorglass, kurumsal sosyal sorumluluk çalışması Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nı ise "nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, barış, adalet ve güçlü kurumlar" ilkeleri doğrultusunda geliştiriyor. Orkestra, çocukları sanat çatısı altında eğitmek ve projenin yürütüldüğü bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar dünyaca ünlü sanatçılarla sahne alan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yardım konseri gerçekleştirdi. Orkestra şefliğini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths'in üstlendiği konserde, Burhan Öçal perküsyonda, Savaş Özkök ise kanunda yer aldı.

Konsere, orkestranın bağlı olduğu Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri, İzmir Belediyesi ile Konak Belediyesi üyelerinin yanı sıra İzmir cemiyet hayatının önemli isimleri ve basın mensupları katıldı. Konserin geliri çocukların müzik eğitimine aktarılacak.

- "Ege'den bir dünya markası olmak için yelken açtık"

Yorglass Üst Yöneticisi (CEO) Semavi Yorgancılar, konser öncesi düzenlenen basın toplantısında, şirketin faaliyetleri ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Yorgancılar, Yorglass olarak Türkiye'nin 5 farklı şehrinde kurulu 6 tesislerinde üretim ve ticari çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yelkenlerimizi Ege'den okyanuslara açtık, güvenilir ve global bir tedarikçi olarak dünyanın en büyükleriyle kol kola girdik. Üretmeyi sevdik, İzmir'de, Manisa'da, Bolu'da, Eskişehir'de, Çerkezköy'de, Türkiye'de taş üstüne taş koymanın değerini bildik." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın başında özellikle uluslararası iş ortakları için Çerkezköy beyaz eşya işletmesini faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Yorgancılar, şunları kaydetti:



"Yıl bitmeden sevkiyatlara başladık. Çerkezköy beyaz eşya işletmemizde fırın pano camları, ön kapak camları ve buzdolabı raf camları üretiyoruz. Bu sayede toplam üretim kapasitemizi yüzde 20 artırarak ihracatımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı planlıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada 60'a yakın ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ülkemizdeki pazar payımız yüzde 50'ye, Avrupa'daki pazar payımız yüzde 25'e çıktı. 150'den fazla farklı cam türü ve dünyanın her yerinden 70'in üzerinde tedarikçimiz ile geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Bu yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 1.000 ihracat şampiyonunu açıkladığı listede de ilk 500'de konumlandık. Ülke ekonomisine katma değerli ürünlerimizle güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm fabrikalarımızda her 3 saniyede bir cam üretiyoruz. 10 yılda beyaz eşya sektörüne sattığımız cam adedi 250 milyonu geçti."

Yorgancılar, tüm bu başarılarını sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla taçlandırdıklarını aktararak, "Günümüzde şirketlerin yalnızca finansal hedeflerine ulaşmaları yetmiyor. Topluma, çevre ve ülkeye sürdürülebilir bir katkı sağlamaları gerekiyor. Bu düşünceden hareketle geliştirdiğimiz orkestramız, çocukları sanat çatısı altında eğitmeye ve sosyoekonomik gelişime katkı sağlamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir çocuk gelişir, dünya değişir"

Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin de orkestranın temelinin, Venezuela'da Jose Antonio Abreu tarafından kurulan "El Sistema" isimli uygulama olduğunu belirtti.

Çocuklara ücretsiz müzik eğitimi fırsatı sunarak onların toplumla entegrasyonunu sağlamanın öncelikleri olduğunu belirten Perçin, şunları kaydetti:

"Orkestra ile birlikteliğimizde ortak paydada buluşarak çocuklara sosyal bir alan yaratıyor, toplumsal bir dönüşüme öncülük ediyoruz. Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneğimize bağlı olarak çalışmalarını sürdüren orkestramızın üyeleri de İzmir'in Kadifekale, İkiçeşmelik, Agora ve Eşrefpaşa bölgelerinde yaşayan çocuklardan oluşuyor. Opera sanatçısı, Ankara Opera ve Bale Müdürlüğü görevinde bulunan Selmin Günöz'ün profesyonel sanat yaşamını tamamladıktan sonra 2015 yılında hayata geçirdiği orkestra, 2018 yılından bu yana Yorglass'ın kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor."

Perçin, orkestranın büyüyeceğini ve daha çok çocuğa ulaşacaklarını, 45 çocuk ile çıktıkları sanat yolculuklarında 130 çocuğa ulaştıklarını bildirdi.

Hedeflerinin çocuk orkestrasının yanında gençlik orkestrası da kurmak olduğunu belirten Perçin, "Çocuklarımızı, gençlerimizi her zaman sanat çatısı altında bir araya getireceğiz. Orkestramız geçmiş yıllarda dünyaca ünlü sanatçılarla sahne aldı. Bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Gülsin Onay ve Can Çakmur gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan orkestramızda çocuklarımızı sanat düşüncesiyle yoğururken, barışın sesini evrensel bir dil olan müzik ile daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Biz her zaman buradayız ve ‘Bir çocuk gelişir, dünya değişir’ demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.