Yolda üretip dünyaya ihraç ediyor

Yeşilyurt ilçesi Anayurt Bulvarı mevkiindeki atölyesinde bir süredir buhar kazanı üretimi yapan Fahrettin Çakmak, işletmenin fiziki şartlarının yetersiz olması nedeniyle üretimi yol ortasında yapıyor. 12 kişilik bir ekiple yıl boyunca yol ortasında ürettiği buhar kazanlarını onlarca ülkeye ihraç eden Çakmak, üretime uygun bir tesis oluşturulması halinde ihracat ve üretim verimliliğinin artacağını ifade ederek, organize sanayi bölgesinde (OSB) yer talebinde bulunduklarını ama sonuç alamadıklarını söyledi.

“Taleplere cevap veremiyoruz”

30 yıldır buhar kazanı üretimi yaptığını kaydeden Çakmak, “Yaklaşık üç dört yıldır Türk Cumhuriyetleri; Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ile Ukrayna, Fildişi Sahili gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Talep çok ama fiziki şartlarımızın yetersiz olması nedeniyle taleplere karşılık veremiyoruz. Yol ortasında üretim yapmak gibi bir handikapımız var, bunu da aşamadık. Kazanların yolu işgal etmesi nedeniyle komşular şikayetçi. Yol ortasında çalıştığımız için işçi de gelmiyor. Bunlara rağmen üretim yaparak ülkemize döviz kazandırmak için uğraşıyoruz. Yetkililerden talebimiz, bize kapalı bir alan ve bir tavan vinci. Bunlar sağlanırsa hem üretimimiz hem de istihdam ettiğimiz elaman sayısı artacaktır. Üç aylık bir dönemde 250-300 bin dolarlık ihracat yapıyoruz. Yıllık bazda bu rakam 3-4 milyon dolara kadar çıkabiliyor” dedi.

“Tamamen yolda çalışıyoruz”

Yol üzerinde üretim yaptıkları nedeniyle işçi bulmakta da zorlandıklarını kaydeden Çakmak, ”Yolda çalışıyoruz, kapalı bir alanda hiç üretim yapmadık. Yolda çalışmamızdan dolayı orta kapasite bir kazanın üretimi üç-dört ayı buluyor; kapalı bir alanda üretimi gerçekleştirmiş olsak birkaç ayda tamamlanır. Ayrıca elaman sıkıntı çekiyoruz. İşe aldığımız elaman yolda çalıştığımızı görünce işi bırakıp gidiyor. Bu yüzden de eleman sayımızı belli bir noktada tutamıyoruz" diye konuştu.