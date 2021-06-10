Yol güzergahında sarımsak satışları yasaklandı

Kastamonu’da Taşköprü sarımsağı hasat edilmeden önce, özellikle yol güzergahlarında sarımsak satışları yasaklandı.

Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi (TSTS) kapsamında Sarımsak Üreticileri Birliğince oluşturulan ekipler, Karapürçek, İncesu ve Çördük köylerinde çiftçileri ziyaret ederek hem yapılan işlemleri denetledi, hem de gübre, ilaç kullanımı, hastalık ve zararlı mücadelesi gibi çiftçileri TSTS hakkında bilgilendirdi. Dünyaca ünlü Coğrafi İşaretli Taşköprü Sarımsağının hasadına kısa bir süre kala denetimlerde sıklaştırıldı. Bu kapsamda Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği tarafından denetim ekibi oluşturdu. Oluşturulan denetim ekibi, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde sarımsak satışı yapan işletmeleri ziyaret etti. Ziyarette, Taşköprü Sarımsağının Temmuz ayının ilk haftasında hasat edilmesi ve bu tarihten önce satışı yapılan sarımsakların Taşköprü Sarımsağı öz tohumu ve üretimi olmaması nedeniyle bu tarihlerde yol kenarlarında sarımsak satışı yapılmaması kararlaştırıldı. Yasağa uymayanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, uyarıda bulundu.

Ayrıca ekipler, tarlaları da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Taşköprü sarımsağının marka değerinin korunması ve geleceğe en doğal haliyle aktarımının sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerde, Taşköprü sarımsağının öz tohumunun korunarak üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi (TSTS) nedeniyle oluşturulan tohum seçim komisyonu, en iyi sarımsakları seçerek, seçilen sarımsaklar üretilerek, kaliteli tohum talebi karşılanacak. Ayrıca tarladan sofraya üretim süreci izlenerek sertifikalı üretime geçilecek ve bu sayede Taşköprü Sarımsağı marka değerinin korunması sağlanacak.