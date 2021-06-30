YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yapılan yeni lisansüstü programlarının açılması yönündeki teklif kabul edildi. Kararın ardından üniversite bünyesinde 2021-2022 akademik dönemi itibariyle 7 farklı doktora ve yüksek lisans programının daha eğitimi başlatılacak.

BUÜ Rektörlüğü’nün yıl içerisinde YÖK’e yaptığı yeni yüksek lisans programlarının açılması teklifi YÖK Başkanlığı tarafından uygun görüldü. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar ile BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması, Erken Çocuklukta Ahlâk ve Değerler Eğitimi Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve yine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Göç Araştırmaları Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarasıGöç Araştırmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

Gerçekleştirilen toplantıda BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise disiplinlerarası Biyoteknoloji Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Biyoteknoloji Doktora Programı açılması, disiplinlerarası Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tezli Yüksek Lisans Programı açılması, disiplinlerarası Eklemeli İmâlat Anabilim Dalı kurularak disiplinlerarası Eklemeli İmalat Tezli Yüksek Lisans Programı açılması ve Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı açılmasına da onay verildi.

Alınan kararlar ve açılacak yeni bölümler hakkında değerlendirmede bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin hedefleri doğrultusunda gerekli akademik ve bilimsel alt yapının tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Akademik çeşitliliğin arttırılması ve öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanması maksadıyla yüksekokul, fakülte ve enstitülerdeki eğitim programlarını çeşitlendirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi olarak hangi alanda olursa olsun ‘daha iyisini’ yapabilmeyi arzu ediyoruz. Değişen dünya ve gelişen teknolojik atılımlara rağmen bizler aynı eğitimleri vermeye devam edemeyiz. Bu doğrultuda akademik alt yapımızı ve eğitim programlarımızı güncelleme ihtiyacı hissediyoruz. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda yeni bölümler ve programlar açmaya gayret ediyoruz. Diğer yandan öğrencilerimizi de mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. İşte bu hedefle 7 yeni farklı program açılması için YÖK Başkanlığımıza yazı yazdık. Tekliflerimiz kabul edildi. Vakit kaybetmeden gerekli alt yapıların oluşturulması noktasında hazırlıklara başladık. 2021-2022 akademik yılında bu programları hazır hale getirmiş olacağız ve öğrenci alımlarına başlayacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.