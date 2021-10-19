Yoksul vatandaşa büyük destek! Faturaları devlet ödeyecek! Peki başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan ve yarın başlayacak 2022 bütçe görüşmelerinde geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı ve işçileri kapsayan yoksul aileler için elektrik faturası desteği de masada. İşte bütçe görüşmelerinde öne çıkan başlıklar...

Yarın başlayacak görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin sunumunu yapacak. Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek, 26 Ekim'de geneli üzerindeki görüşmelere geçilecek.

Eğitime önemli bir pay verilen 2022 bütçe planlaması ile öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek.

Ekonomik durumu iyi olmayan ailelere çocukları, gençleri yanında yetiştirmeleri için 2.5 milyar lira sosyal ekonomik destek sağlanacak.

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Bütçede ön plana çıkan bazı başlıklar şöyle:

Sosyal güvenlik harcamaları için ayrılan kaynak 104 milyar 200 milyon liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 6'sı sosyal harcamalara ayrıldı.

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini gelecek yıl da devlet karşılayacak. Bu yılın bütçesinde bu kapsamdaki vatandaşlar için 16 milyar liralık bütçe ayrılırken, gelecek yıl bu tutar 23.4 milyar liraya ulaşacak.

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına, 65 yaş üstü yaşlılara bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar lira ödeme yapılacak. Engelli vatandaşların evde bakımına 13.2 milyar lira destek sağlanacak.

Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira aktarılacak. Engelli eğitim taşıma giderleri için de ailelere 1.3 milyar lira ödeme yapılacak.

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için de 295 milyon lira ödenecek.

Asker ailelerine de 161 milyon lira destek sağlanacak. Kadının Güçlenmesi Programı iki kattan fazla arttırılarak 943 milyon liraya yükseltildi.

Gelecek yıl eğitim bütçesi 62.1 milyar lira arttırılarak 273.5 milyar liraya çıkarılırken, 2 milyonun üzerinde öğrenciye kredi, burs desteği verilecek, öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak sağlanacak ödenek de 40 milyara ulaşacak. Yeni derslikler yapılacak, okulların bilişim altyapısı güçlendirilecek, internet erişimi sağlanacak.

1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitim, yemek yardımı alacak, destekleme yetiştirme kurslarına kaynak aktarılacak, ücretsiz kitap dağıtımı, özel okul desteği sürecek.