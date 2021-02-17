Yoğun kar yağışına 1300 kişilik ekip

Altyapısına yaptığı yatırımlarla pandemi döneminde müşterilerine eksiksiz hizmet sunmayı amaçlayan Turkcell, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek olası kesintilerin önüne geçmek için tüm illerde önlemlerini aldığını duyurdu. Bu amaçla özel ekipmanlara sahip 1300 saha personeli görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Turkcell, Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışında da sunduğu ses ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdürmek amacıyla özel donanımlı ve uzman bin 300 kişilik saha ekibiyle 7/24 hizmet veriyor. Kar yağışı için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Turkcell, kar yağışının etkin olduğu illerde hava durumuna bağlı olarak sabit ve mobil internet altyapısı anlık olarak Şebeke Operasyon Merkezi’nden takip ediyor. Bu sayede olası arıza ve kesintilere anında müdahale edilebiliyor. Bu amaçla ayrıca, uzun süreli elektrik kesintilerinde baz istasyonlarında kullanılmak üzere 3700 taşınabilir ve sabit jeneratör de hazırda bekletiliyor. Alınan önlemler kapsamında 110 mobil baz istasyonu da kar yağışının yoğun olduğu diğer illerde kullanıma hazır bir şekilde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları söyledi: “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler ve Turkcell mühendislerinin uzmanlığı ile oluşan güçlü altyapımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde bir kez daha görmüş olduk. Bu sayede müşterilerimize hızlı ve kesintisiz hizmet sunarak onların hayatlarını kolaylaştırdık. Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen bu güçlü altyapımızla müşterilerimize her koşulda hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İşlerini, eğitimlerini kısaca hayatlarını halen evlerinden sürdürmek zorunda kalan milyonlarca müşterimize hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz internet hizmeti sunmak için tüm tedbirlerimizi aldık. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız. Koşullar ne olursa olsun her durumda müşterilerimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”