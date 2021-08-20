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Yiyenler hayran kalıyor, İstanbul’a götürüyorlar

Edirne’nin İpsala ilçesinde üretilen ve marka tescili için başvurusu dahi yapılan meşhur dalaman kavunlarının hasadı başladı. İstanbul’da kavun satan tüccarlar başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki birçok kavun satıcısı soluğu İpsala ilçesinde aldı.

Ekonomi 20.08.2021, 09:46
Yiyenler hayran kalıyor, İstanbul’a götürüyorlar

Edirne’nin İpsala ilçesinde üretilen ve marka tescili için başvurusu dahi yapılan meşhur dalaman kavunlarının hasadı başladı. İstanbul’da kavun satan tüccarlar başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki birçok kavun satıcısı soluğu İpsala ilçesinde aldı.

İpsala ilçesinde kavunun merkezi olarak bilinen Sultan Köy’de sarı kavun olarak bilinen dalaman kavunlarının hasadına başlandı. İstanbul’da kavun satan tüccarlar başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki birçok kavun satıcısı tonlarca kavun almak için Sultan Köy’e gelmeye devam ediyor. Kavun üreticileri kavun halinde 1,80 ila 2,20 liradan alıcı bulmanın memnuniyetini yaşıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen tüccarlar, kavun üreticileriyle yaptıkları sıkı pazarlıkların ardından tonlarca ürün alımı yapıyor. 5 Ağustos’ta başlanan kavun hasadının Ekim ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava verimi düşürdü

Sıcak hava şartlarından dolayı kavunda bu yıl verim düşüklüğü yaşandığını söyleyen kavun üreticisi Ahmet Akkaya, yine de memnun olduğunu söyledi. Bir başka kavun üreticisi Ümit Keskin de, fiyattan alıcının da satıcının da memnun olduğunu belirtti.

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