Yiyecek içecek sektörü masaya yatırıldı

Al veya paket servis gibi sistemler bütün işletmelerin alt yapısına uymadığı için işletmeleri kesin bir çözüme ulaştırmadı” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve aynı zamanda Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz "Pandemide Yiyecek-İçecek Sektörü ve Etkilenenler" toplantısına katıldı.

Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) öncülüğünde AKK’nın Gençlik Parkı içinde yer alan merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Çankaya Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Çinar, Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ile ATO’nun ilgili Komite ve Meclis üyeleri katıldı.

Covid-19 salgınına karşı alından tedbirler nedeniyle faaliyetleri sınırlandırılan yeme-içme sektörü ile etkilenen diğer sektörlerin durumunun masaya yatırıldığı toplantıda sektör temsilcilerinin yanı sıra sektörün çalışanları, müzisyenler, garsonlar, şefler, valeler, motosikletli kuryeler de bulundu. Toplantıda söz alan konuşmacılar talep, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, yeme-içme sektörünün salgın sürecinde en çok etkilenen ilk beş sektör içerisinde yer aldığını belirtti. Ankara Ticaret Odası’nın pandemi sürecinde üyeleri için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Aktay, "Gel-al veya paket servis gibi sistemler bütün işletmelerin alt yapısına uymadığı için işletmeleri kesin bir çözüme ulaştırmadı" diye konuştu.

AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantıda yaptığı konuşmada, salgın sürecinin uzamasıyla yeni çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin yüzde 70’ini oluşturan hizmet sektörünün salgın sürecindeki durumunu değerlendirmek için büyük fotoğrafa bakmak gerektiğini belirten Yılmaz, "Pandemi döneminde yeme içme sektörüne getirilen sınırlama tedarikçi işletmelerde de iş kaybına neden oldu. Tarladaki üreticiden organizasyon firmasına, kuryesine kadar çok geniş bir alan etkilendi" dedi.

Sektörün faaliyetlerine yeniden başlaması halinde vaka sayılarında artışa neden olmayacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Ekonomide her bir sektör birbirine bağlı. Her biri için çok hassas tavır içerisinde hareket ederek elimizden geleni yapmak bizim asli görevimiz. İş birliği içinde yol alabiliriz" açıklamasında bulundu.

Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen toplantıya ATO Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İbrahim Ayhan, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, ATO 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Başkan Yardımcısı Hakan Sancur, Komite ve Meclis Üyesi Yunus Demirci, Ayşe Nilay Çelik, M. Akın Dinçer, Abdulbekir Yılmaz, ATO 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Komitesi Başkanı Hamza Daşdan, Meclis Üyesi Doğanalp Yusuf Çiftci, ATO 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi üyesi Ümit Kılıç, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da katıldı.