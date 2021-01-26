YİYECEK-İÇECEK HİZMET SEKTÖRÜ NORMAL DÜZENİNE GEÇMELİ

Salgın nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edilip vergi ödemelerinin ertelenmesini değerlendiren Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, olumlu buldukları bu adımdan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle bilhassa yeme-içme sektörünün çok ağır yaralar aldığını kaydeden Ersoy Tabaklar, “2 milyonun üzerinde istihdam sağladığı tahmin edilen yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için vergi ödemelerinin ertelenmesi elbette olumlu bir adım ancak daha fazlasına gerek olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Hâlihazırdaki paket servis hizmeti, ihtiyacı karşılayacak noktada değil. O nedenle yeni açılımların yapılmasının şart olduğunu düşünüyoruz” dedi.

CİDDİ RAHATLAMA YARATACAK

Kısa çalışma ödeneği ve vergi ertelemelerinin devam etmesinin yanında yeni teşviklere de ihtiyaç olduğunun da altını çizen TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Tabaklar, “Aşı takvimi doğrultusunda restoran, lokanta, pastane ve kafeterya gibi işletmelerin HES kodu zorunlu kılınarak müşteri ağırlamalarının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer büyükşehirler gibi Bursa’daki binlerce işletme için de pandemi kısıtlamaları nedeniyle böyle bir açılımın ciddi rahatlama sağlayacağı gün gibi ortadadır. İşletme sahipleri, gerekli tüm tedbirleri alarak HES kodu sorgulaması ile hizmet vermeye hazır olduklarını bildiriyor. Dolayısıyla tedbirler, yerinde sıkı şekilde denetlenerek hizmet verilmeye başlanabilir. Pandeminin bitişiyle ilgili belirsizlik sürdüğü için elektrik, su, doğalgaz ve kira ödemelerinin de bir an önce durdurulması gerekmektedir. Dolayısıyla yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve bu sektörden geçimini sağlayan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.