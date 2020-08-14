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Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi

YILSONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ekonomi 14.08.2020, 15:00
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Yılsonu dolar kuru beklentisi yükseldi

Yılsonu dolar kuru tahmini bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7,34 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. 2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,38 ve yüzde 8,58 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 17,8 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 30,3 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 25,7 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,2’sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 34,6’sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 27,3’ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,5 ihtimalle yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 28,5 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 31,7 ihtimalle ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,4’ünün beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 36,7’sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 22,5’inin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentiler

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,79 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,43 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,95 iken, bu anket döneminde yüzde 12,18’e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,69 ve yüzde 12,72 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7,34 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,26 TL iken, bu anket döneminde 7,68 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde eksi 1,3 iken bu anket döneminde yüzde eksi 1,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

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