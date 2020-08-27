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Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı. Buna göre; geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet sektöründe, yüzde 36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,1 oldu.

Ekonomi 27.08.2020, 11:41
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Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı


Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı
Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33,3 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı
2019 yılında üretim değeri imalatta 2 365 543 881 413 TL, ticarette 611 961 684 905 TL, inşaatta 553 198 413 192 TL, ulaştırma ve depolamada 452 446 562 688 TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 964 185 644 TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı
2019 yılında ciro payının yüzde 35,5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,8'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 19,7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,3'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,5'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,6'sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı
Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun yüzde 38,5'ini oluşturdu.

2019 yılında aktif girişim sayısı 3 228 421 olarak gerçekleşti
Geçici sonuçlara göre 2019 yılında ciro 8 940 593 564 475 TL, üretim değeri 5 305 520 846 520 TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 385 881 044 710 TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7 848 823 359 037 TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 15 656 571 kişi olarak gerçekleşti.

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