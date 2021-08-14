Yılların birikimini İmar Bankası’na kaptıran görme engelli mağdurun ‘hak arama’ mücadelesi

Uzan ailesi üyelerinin Türkiye’de 1988-2003 yılları arasında faaliyette bulundurduğu İmar Bankası’nın mudilerinin mağduriyetleri sürüyor. Bankanın mağdurlarından görme engelli Ali Çimen, 2003 yılında yatırdığı eski para ile 508 milyar 700 milyon TL’sinin geri ödenmesini istiyor. Bugünün parasıyla 20 milyon TL tutarındaki parasını talep eden Çimen, “Ben burada sefillik içinde yaşarken Uzanlar ise sefa içinde yaşıyor” dedi.

2003 yılında İmar Bankasına yatırdığı 508 milyar 700 milyon Türk Lirası günümüz parasıyla 20 milyon TL olduğunu söyleyen Kütahya’da yaşayan görme engelli Ali Çimen (67), parasını geri istiyor. O dönemde parasına el konulup geri verilmediğini iddia eden Çimen, yaşadıklarını anlattı.

“Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar”

Yıllardır parasını geri almak için mücadele verdiğini belirten Çimen, “Maddi bir imkanım kalmadı. 18 yıldır da aç yaşıyorum. Ben kimseden sadaka, zekat, fitre istemiyorum ben paramın geri ödenmesini istiyorum. Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar. Onlar orada sefa içinde yaşıyor fakat ben burada sefillik içinde yaşıyorum. Ramazanda oruç tutulur ama ben 18 yıldır oruç tutuyorum” dedi.

“Dokuz yaşımdan beri çalışarak biriktirdiğim paramdı”

Dokuz yaşında el işçiliği yaparak biriktirdiği parasını geri isteyen İmar Bankası mağduru Ali Çimen, “Eski para birimiyle 508 milyar 700 milyon lira parayı Kütahya İmar Bankası şubesine 2003 yılının Mayıs ayının 16’sında yatırdım. Ben vadeli mevduata yatırdım ama iki ay sonra devlet bankaya el koydu. Bana 2003 yılından bu yana param ödenmedi. Ayrıca geriye dönük vergiler çıkarttılar. Önce 61 bin TL bir vergi çıktı. Sonrasında uzlaşmaya gittim miktar orada daha da arttı ve 98 bin TL oldu. Ben ne olursa olsun bu vergileri vermeyi kabul ettim. Fakat vergiyi benim içeriden alacağım paradan kesmelerini ve kalan parayı bana iadesinin yapılmasını talep ettim ama olmadı” ifadelerini kullandı.

Yüzde yüz görme engelli olduğunu ifade eden Çimen, “Bakıma muhtacım ve açım. Belediyelere, hayır kurumlarına gittim fakat bana yardım etmediler. Bir yerden yemek yediğimde bir öğün alabiliyorsam ikinci öğünü alamadım” dedi.

“Bana yardım etmesi için Cumhurbaşkanımıza dilekçe yazdım”

Yıllardır uğraştığını ve maddi bir imkanının kalmadığını vurgulayan Çimen, “18 yıldır da aç yaşıyorum varlık içinde yokluk yaşıyorum. Bana yardım etmesi için ayrıca Cumhurbaşkanımıza dilekçe gönderdim. Ben kimseden sadaka, zekat, fitre istemiyorum ben paramın yasal faizleri ile geri ödenmesini istiyorum. 2003 yılındaki el konulan param şuanda elimde olsaydı bu zamanın parasıyla 20 Milyon TL’ye tekabül ediyor olacaktı. Şuanda ise aç ve rezil bir şekilde yaşıyorum. Ben kendim çözemiyorum Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bana yardım etsin” şeklinde konuştu.

Çimen, “Uzanlar vatandaşın parasını gasp etti ve yurtdışına kaçtılar. Onlar orada sefa içinde yaşıyor fakat ben burada sefillik içinde yaşıyorum. Ramazanda oruç tutulur ama ben 18 yıldır oruç tutuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

22 Nisan 1988 tarihinde 1.000.000 Türk lirası sermaye ile kurulan İmar Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 2003 yılında kaldırıldı. Bankanın batışı, 2003 yılında dönemin parasıyla ülke ekonomisine 1 Ocak 2009’da tedavüle giren para birimine göre 9 Milyar TL iç zarar oluşturmuştu.