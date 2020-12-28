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YILIN SON HAFTASI SAKİN GEÇMEYE ADAY

ÜNLÜ & Co'mment: “Yılın son haftası sakin geçmeye aday” dedi.

Ekonomi 28.12.2020, 10:21
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YILIN SON HAFTASI SAKİN GEÇMEYE ADAY

Geride bıraktığımız haftayı Noel tatili nedeniyle düşük işlem hacmi ile ağırlıklı olarak sakin bir zeminde tamamlayan küresel piyasalar yeni haftada da tatil etkisini hissetmeye devam edecek. Bugün İngiltere piyasaları işlem görmeyecek Perşembe günü ise birçok piyasa ya erken kapanış yapacak ya da tamamen kapalı olacak. Dolayısıyla haftanın devamında da tatil rehavetinin etkilerini görmeye devam edeceğiz. Bu noktada yılın son haftasının sakin geçeceğini tahmin ederken yeni yıldan önce işlem hacimlerinin ve volatilitenin olağan seyrine dönmesini beklemiyoruz. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump’ın daha önce yetersiz bulduğunu ifade ettiği mali teşvik paketini onaylaması ise yeni haftaya başlarken risk iştahını destekler nitelikte. 

BEKLENTİLERİMİZ

Durgun haftanın kazananı Borsa İstanbul oldu. Tatil etkisindeki yurtdışı borsaların durgun performansına karşın BIST-100 endeksi %1,3 değer kazanımı ile haftayı göreceli olarak iyimser bir görünüm ile tamamladı. Önceki bültenlerimizde 1410 puanın aşılması ile endeksin ilk hedefinin 1435-1440 bandı olduğuna dikkat çekmiştik. Cuma günü endeksin bu bölgeye ulaştıktan sonra geri çekildiğini gördük. Teknik açıdan bakıldığında aşırı alıma işaret eden seviyelere ulaşmış olsak da görünümde henüz bir bozulma görmüyoruz. Endeks bu yıl %25 civarındaki değer kazanımı ile kuvvetli bir performans sergilerken uzun yıllar ortalaması ise hâlâ diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla iskontolu olunduğuna işaret ediyor. BIST’in bu iskontoyu azaltma potansiyelini yüksek bulmakla birlikte farkın tamamen kapanmasının daha uzun bir zaman dilimi gerektirdiğini düşünüyoruz. 2021 yılına ilişkin beklentilerin iyimser olması ise alternatif getiri arayan yatırımcıların hisse senetlerine ağırlık vermesini sağlayabilir. 

 
EUR/USD yeni haftaya da 1,22 civarında başlıyor. Noel tatili nedeniyle geride bıraktığımız haftada son derece durgun bir performans sergileyen EUR/USD beklentilerimize paralel olarak 1,22 seviyesinden çok fazla uzaklaşmadan işlem gördü. Yeni haftaya başlarken de benzer bir eğilim görüyoruz. Kaldı ki, bugün İngiltere haftanın devamında ise Avrupa’da birçok ülke kapalı olacak. Bu durum yılın son haftasında paritede bir kez daha sakin bir seyir görebileceğimize işaret ediyor. 

TL kazanımlarını koruyor. PPK toplantısında piyasa beklentisinin ötesinde bir faiz artırımına gidilmesi ile birlikte kurda TL lehine eğilim güç kazanırken USD/TL yeni haftaya da 7,60 seviyesinin altında başlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 7,50’ye doğru hareket alanının korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Ancak yılın son haftasında tatil rehavetinin etkilerinin yanında TL’nin daha fazla güç kazanmasını gerektirecek bir katalizörün olmadığını da göz önünde bulundurursak kurun yılı mevcut seviyelerden çok fazla uzaklaşmadan kapattığını görebiliriz. Kaldı ki geçmiş dönem performansları da yıl sonlarında kurda anlamlı bir değişim yaşanmadığına işaret ediyor.

 
 

Ons altın haftaya iyimser başlıyor. Küresel piyasalardaki tatilin işlem hacimlerini belirgin şekilde aşağı çekmesi ons altın üzerinde de etkisini gösterirken geride bıraktığımız haftada fiyatların ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gördük. Yeni haftaya başlarken ise ABD Başkanı Trump’ın mali teşvik paketi ve federal hükümet harcama tasarısını onaylaması ile dolar endeksi üzerinde oluşan baskı ons altının yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bu kapsamda fiyatların bir kez daha 1900 dolar sınırına yaklaştığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 1910 doların direnç noktası olduğunu düşünürsek bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz. Ancak bu seviye aşılsa bile paketin bir süredir pozitif fiyatlandığını düşünürsek altının yukarıda çok fazla hareket alanı olduğunu söylemek zor. 
 

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