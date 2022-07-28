Yılın ilk yarısında kredi ve kredi kartlarına talep artışı devam etti

HangiKredi Genel Müdür Yardımcısı Onur Oğuz, “HangiKredi’nin aracılık ettiği taşıt kredi adetlerinde geçen yıla göre %470, ihtiyaç kredi adetlerinde %187, kredi kartı adetlerinde ise %272’lik bir artış yaşandı. Yılın ikinci yarısında da bu artışın aynı ivme ile devam edeceğini düşünüyorum. HangiKredi olarak yılın ilk yarısını başarılı sonuçlarla kapattık, ikinci yarısında da yine sektörün dijitalleşme sürecine öncülük etmeye ve kullanıcılarımızın finansal asistanı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Taşıt kredilerinde %470 büyüme

HangiKredi’nin aracılık ettiği taşıt kredi adetlerinde %470 artış yaşandı. Sektörde gerçek kişilerin toplam taşıt kredisi hacmi 2021 yılı sonunda 13 milyar TL iken, yılın ilk 6 ayında %78 artış ile 23 milyar TL’ye ulaştı. Özel bankaların 2021 yıl sonunda %85 olan payı, Haziran 2022’de kamu bankalarının odağının artması sonucu %69’a geriledi.

HangiKredi’nin aracılık ettiği ihtiyaç kredisi adetlerinde %187’lik artış

Gerçek kişilerin, toplam ihtiyaç kredisi bakiyeleri 2021 yıl sonunda 465milyar TL iken, 2022 Haziran itibariyle %16’lık artışla 537 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yıl sonunda %69 olan özel bankaların pazar payı, 2022 Haziran itibariyle %72’ye yükseldi. İhtiyaç kredilerinde HangiKredi’nin aracılık ettiği kredi kullanım adedi ise 2021 yıl sonuna göre %187 arttı.

Konut kredilerinde ise geçen yıl sonunda 299 milyar TL olan toplam tutar, bu yılın ilk altı ayında %15 artışla 345 milyar TL’ye ulaştı.

HangiKredi Genel Müdür Yardımcısı Onur Oğuz

HangiKredi’den, kredi kartı satış adetlerinde rekor!

2021 yıl sonu itibari ile sektörde 84 milyon olan kredi kartı adedi 2022’nin ilk yarısında %4.3 artış ile 88 milyon adede ulaştı. HangiKredi’nin aracılık ettiği kredi kartı satış adedi ise %272 artış ile rekor seviyeye ulaştı. HangiKredi Genel Müdür Yardımcısı Onur Oğuz, “Bankaların kredi kartı kullanıcılarına sağladığı taksit imkanının ve dönemsel kampanyaların müşterilerin talebini arttırdığını görüyor, bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.