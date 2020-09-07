Yılın ilk yarısında bu sektörler kazandırdı...

Borsa İstanbul'da bu yılın ilk yarısında en fazla kar açıklayan alt sektör endeksi 3 milyar 579,4 milyon lirayla metal eşya, makine oldu. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyar lira olan sektörün net karı, bu yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da ilk yarıda en fazla kar açıklayan ikinci alt sektör 3 milyar 365,6 milyon lirayla iletişim oldu.

Teknoloji sektörü 2 milyar 162 milyon lira karla üçüncü sıraya yerleşti.

1 milyar 622,8 milyon lirayla inşaat karlılıkta dördüncü alt sektör oldu.

Gıda-içecek sektörü 1 milyar 582,8 milyon lirayla beşinci sırada yer aldı.

2020'nin ilk yarısında madencilik 1 milyar 435 milyon lira, ticaret 1 milyar 261,4 milyon lira ve sigorta da 1 milyar 229,5 milyon lira net kar elde etti.

Karını en fazla karını artıran sektör ise bilişim oldu. Bilişim sektörünün net karı, geçen yıl bulunduğu 30 milyon 30,1 bin lira seviyesinden neredeyse 11 katına ulaştı ve 320 milyon 382,8 bin liraya ulaştı.

Geçen yılın ilk yarısında net karı 247,9 milyon lira düzeyinde bulunan ticaret sektörünün net karı 2020'nin aynı döneminde 5 katına çıkarak 1 milyar 261,4 milyon liraya yükselirken, aynı dönemde elektrik sektörü de net karını 2'ye katladı.

Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında en fazla zarar eden alt sektör 5 milyar 761,5 milyon lirayla ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gelişmede salgın nedeniyle hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu.

İlk yarıda zarar yazan gayrimenkul yatırım ortaklığı, kimya-petrol-plastik ve tekstil-deri sektörlerinin geçen yılın ocak-haziran döneminde kar elde ettiği, böylece bu 3 sektörün kardan zarara döndüğü görüldü.