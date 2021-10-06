Yılın ilk 6 ayında afetlerde kayıp 93 milyar doları aştı, 42 milyar doları sigortadan karşılandı

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "2021’in ilk 6 ayında ekonomik kayıp 93 milyar doları aşarken, 42 milyar dolarlık kısmı ise sigortalı hasarlardan oluştu. 2020 yılında ülkemizde 984 afet meydana gelirken, bu rakam 1940 yılından beri en yüksek düzeyine ulaştı” dedi.

Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, konusunda uzman sektör liderlerinin katılımıyla çevrim içi olarak “İklim Değişimi, Doğal Afetler-Sigorta ve Reasürans Dünyasında Yeni Risk Yaklaşımı” başlığıyla gerçekleştirildi. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından iki oturumda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan STD Başkanı Fahri Altıngöz, iklim kriziyle ilgili önemli noktaların altını çizdi. Altıngöz, “İklim değişikliği son dönemin oldukça gündemde olan konusu. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre son 20 yılda meydana gelen 7 bin doğal afet yaklaşık 1,5 milyon can aldı. Yaşanan bu afetlerin hasarı ise 3 trilyon doları aştı. Önceki 20 yıla kıyasla bu müthiş bir artış. Yaşanan fırtınalar ise iki kattan fazla artmış durumda. Son dönemde yaşanan kuraklık, yangın ve seller küresel ısınmaya dikkat çekiyor. Tüm bunların doğal sonucu olarak sigorta ve reasürans dünyası risk değerlendirmelerini yeniden gözden geçiriyor, yeni yollar aranıyor” dedi.

“Doğal afetler ve kuraklık meselesi hayatımızın bir parçası halini alacak elzem bir sorun olarak karşımızda duruyor”

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli ise, “Aşırı yağışlar ve peşinden gelen seller, orman yangınları, şiddetli fırtınalar ve dolu yağışlarını bu felaketlere örnek sayabiliriz. Ve afetler artık belli bir zaman dilimi ve gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke ayrımı da yapmıyor. Ülkemizdeki orman yangınları ve sel felaketleri ile ilgili acı tecrübemiz de iklim değişikliği konusunun ne kadar ciddi boyutlara geldiğinin önemli bir göstergesiydi. Üzücü olan bundan sonra bu tür ani hava değişimleri ve iklim olaylarıyla daha sık karşılaşacak olmamız. Doğal afetler ve kuraklık meselesi hayatımızın bir parçası halini alacak elzem bir sorun olarak karşımızda duruyor” dedi.

Benli, Türkiye’deki sigorta sektörüyle ilgili son gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

“Sektörümüzde prim üretimi ağustos itibarıyla yüzde 17.1’lik bir artışla 63 milyar lira oldu. Yıl sonunda bu rakamın 100 milyar lira olacağını öngörüyoruz. Hayat-sağlık branşında ise yüzde 20’nin üzerinde prim artışı, yangın branşında yüzde 25’lerin üzerinde prim artış oranı gerçekleşti. Bunlar bizi mutlu etse de kat edeceğimiz aşamalar için yeterli olmadığını biliyoruz. Halkımızın hayatına değer katmak, devletimizin yükünü paylaşmak gibi çok önemli vizyonlarımız var. Bu bilinçle hep birlikte kol kola girerek var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, sektöre değer katmak, ürünlerimizi geliştirmek gibi önemli amaçlarımız var. Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye değer sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

“2020 yılında ülkemizde 984 afet meydana gelirken, bu rakam 1940 yılından beri en yüksek düzeyine ulaştı”

Konferansta Swiss Re’nin Sigma raporuna göre 2020 yılının sigortacılık sektörü için en maliyetli yıl olarak kayıtlara geçtiği, yıl içerisinde küresel olarak 190 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanırken, sigortacılık sektörünün 81 milyar dolarlık kısmını karşıladığı bilgisini veren Benli, “İçerisinde bulunduğumuz 2021’in ilk 6 ayında ekonomik kayıp 93 milyar doları aşarken, 42 milyar dolarlık kısmı ise sigortalı hasarlardan oluştu. 2020 yılında ülkemizde 984 afet meydana gelirken, bu rakam 1940 yılından beri en yüksek düzeyine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mete Güler ise konferansta finansal sigortalarda sektörün önünü açacak çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, “Bina tamamlama sigortasında penetrasyonu artırmak istiyoruz, bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Dijital poliçeye önem veriyoruz. Bunu hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm belgeleri güvenli bir şekilde imzalama, saklama imkanı ile sigorta şirketlerinin hızının artması ve operasyonel maliyetinin azalmasını amaçlıyoruz” dedi.

“Tarım üreticilerini fiyat dalgalanmalarından koruyan Gelir Koruma Sigortası yıl sonunda pilot olarak hayata geçecek”

SEDDK Başkan Yardımcısı Güler, konferansın ana başlığı olan iklim krizine ilişkin, “İklim dünyanın en önemli konusu oldu. İklim değişikliğinin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıplarda sigorta önemli rol oynuyor. DASK depremden doğan zararlarda kritik bir rol üstleniyor. Sel felaketlerinin ek teminat olarak entegre edilmiş bütüncül zorunlu doğal afet sigortası için çalışmalarımız devam ediyor. Tarım üreticilerini fiyat dalgalanmalarından koruyan Gelir Koruma Sigortası yıl sonunda pilot olarak hayata geçecek” değerlendirmesini yaptı.

Konferansın ikinci oturumu, IUC Group CEO’su Menekşe Uçaroğlu’nun moderatörlüğünde “Underwriting/Fiyatlandırma ve Modelleme” başlığı altında gerçekleşti. Panelde Ernst Rauch (Munich Re), Maruice Williams (Willis), Nicolas Gregory (Swiss Re), Prof. Dr. Sinan Akkar (Türk Re), Tom Johansmeyer (Verisk) ve Marie-Laure Fandeur (Scor) konuşma yaptı.