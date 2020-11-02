YILIN EN KRİTİK HAFTASI

Ons altın seçim sonuçlarına odaklandı. ABD’de seçim gibi önemli bir belirsizlik unsurunun olması ons altının haftaya temkinli bir başlangıç yapmasına neden oluyor. Seçimin net bir sonuca işaret etmesi güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için bu durum değerli metallere kısmen negatif yansıyabilir. Ancak Biden’in mavi dalga olarak adlandırılan senaryo ile göreve gelmesi durumunda bunun dolar üzerinde oluşturabileceği baskının yanında daha büyük ölçekli bir mali teşvik beklentisi yeniden canlanacağı için bu durum negatif etkileri net şekilde telafi edecek büyüklükte olacaktır. Seçimin net bir sonuca işaret etmemesinin ise artması muhtemel güvenli liman arayışı doğrultusunda altına pozitif yansıması muhtemel. Ancak bu senaryoda doların da güç kazanmasının altının yukarı yönlü hareket etme eğilimini daraltabileceğini unutmamak gerekiyor.