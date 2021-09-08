“Yılın En İyi Bankası” ödülünden sonra Halkbank, Yılın En İyi İşvereni

Stevie Awards'un 8 ödül programından biri olan Stevies for Great Employers (SAGE), İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim alanına odaklanan bir program olarak tüm dünyada örnek İK uygulama ve çözümlerini ödüllendirmektedir. Halkbank, bu programın büyük ödülü olan “Employer of the Year” kategorisinde, tüm başvurular arasında en yüksek puana ulaşarak altın ödüle layık görüldü. Banka, çalışan oylaması ve jüri değerlendirmelerinin birleşimiyle kazanılan bu kategorideki altın ödülü ülkemize getiren ilk banka olarak da öne çıktı. Ayrıca “Best Leadership Development Program” ve “Leadership Training” kategorilerinde ‘Gelibolu Programı’ ile iki bronz ödül alan Halkbank böylece, kısa süre önce elde ettiği “Yılın En İyi Bankası” unvanından sonra “Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni” unvanını da kazanmış oldu.

Ödül programına 9 proje ile katıldı

Hem kurumlar hem de İK çözümleri sunan çözüm ortaklarının katılabildiği SAGE ödül programının bu yıl 6’ncısı gerçekleşirken, program kapsamında 1.700’ün üzerinde ödül dağıtıldı ve bu ödüllerden 235’i Türk kuruluşları tarafından kazanıldı. “Employer of the Year” kategorisine “Sosyal Destek Servisi”, “Kahraman Sensin”, “İlham Veren Liderler”, “Gelişime Yol Açanlar”, “Çalışan Bağlılığı”, “Oryantasyon”, “Yetkinlik”, “Ustam Mentörlük” ve “Kademe Geçişi” başlıklı projelerle katılan Halkbank, 2021 Stevie Awards for Great Employers programında biri altın olmak üzere toplam üç ödül kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Halkbank, konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı: “Uluslararası arenada “Yılın En İyi Bankası” seçildikten sonra “Yılın En İyi İşvereni” seçilmenin gururunu yaşıyoruz. “Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkemiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlerken, çalışanlarımıza yönelik projelerimizle personelimizin motivasyonunu ve çalışma azmini yüksek tutmaya odaklanıyoruz. Aldığımız ödüller doğru yolda olduğumuzu ortaya koymaktadır. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda pandemi sürecinde dahi yeni personel istihdam ederek 23 bin 500 kişiye ulaşan Halkbank Ailesi’nin her bir üyesine bu ödülün alınmasında gösterdikleri duyarlılık ve çaba için teşekkür ediyoruz, bize güvenini esirgemeyen müşterilerimize ve halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”