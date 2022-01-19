Yılın en beğenilen reklam filmi Halkbank’tan

Uluslararası araştırma şirketi, Türkiye’de 81 ilde 2021 yılının en çok hatırlanan, beğenilen ve konuşturan reklam filmlerini irdeledi. Sonuçlar, Halkbank reklam filmlerinin büyük beğeniyle takip edildiğini ortaya koydu.

Halkbank’ın ekran yüzü Kerem Alışık’ın rol aldığı ve bankanın 83’üncü yaşını ekrana taşıyan “83.Yıl” filmi, yüzde 86,2’lik oranla yılın en beğenilen reklam filmi seçildi. Kerem Alışık’ın oynadığı bir başka reklam olan Halkbank’ın “Dijital Bankacılık” konulu filmi, aynı araştırmada yüzde 85’lik oranla en beğenilen üçüncü reklam filmi oldu.

“Halkımıza teşekkür ediyoruz”

Araştırma sonucundan büyük mutluluk duyduklarını paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkın adını taşıyan bankamızın 83 yıllık varlığını, ülkemizin kalkınmasına gösterdiği hassasiyetle bütünleştiren filmlerimize gösterilen beğeni, bizleri onurlandırmıştır. Özellikle 83’üncü yıl filmimiz, yıllardır kullandığımız jingle müziğimizi değiştirdiğimiz bir film olması itibarıyla, bizim için ayrıca önemliydi. Aldığımız beğeniyle, bu yeniliğimizin kamuoyu nezdinde kabul gördüğü desteklenmiş oldu. Filmlerimize gösterilen ilgi ve beğeni için tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. “Önce Halk, Sonra Bankayız” anlayışımız doğrultusunda ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her işe, insanımızın bizlerden beklentisine samimiyetle yaklaşıyoruz. Bu samimiyeti filmlerimizde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da beğeniyi ve teveccühü beraberinde getiriyor. Bu samimiyeti yansıtan işlere imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Araştırma nasıl yapıldı?

Reklamların performanslarının ölçümlendiği AdWatch araştırması, televizyonda yayınlanan reklamların spontane bilinirlik, beğeni ve ağızdan ağıza konuşulma düzeylerinin izlenmesi amacı ile gerçekleştirilen bir inceleme. Reklamların etkisini bu üç kriterde değerlendiren araştırma şirketi, araştırmasını bilgisayar destekli telefonla anket (CATI) tekniğini kullanarak haftalık 300 ve aylık 1200 katılımcıyla gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında; Türkiye kentsel alanını temsilen 81 ilde; 15-60 yaş arası, AB, C1, C2, D ve E SES gruplarına mensup kadın ve erkeklerle görüşüldü.