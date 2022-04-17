Yıldızdağı’nda kayak sadece zengin eğlencesi olmaktan çıktı

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak tesisi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, parası olana da olmayana da ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, bu sezon 400 bin misafir ağırlayarak Türkiye’deki ilk dört tesis arasına girmeyi başardı. Sivas Valiliği’ne bağlı Buruciye A.Ş tarafından işletilen merkezde geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile Sivas’ın köylerinde yaşayan gençler profesyonel kayakla tanıştı. Proje dahilinde ücretsiz misafir edilen binlerce gence kayak eğitimi de verildi.

"Yeni sloganımız kayak bilmeyen kalmasın"

Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldızdağı’nın Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olduğunu belirterek, “Yıldızdağı’nı yaptığımız günden itibaren ilk sloganımız ‘Yıldızdağı Türkiye’de en genç en, modern ve ekonomik kayak tesisi’ oldu. Bu sloganımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki bu sürdürülebilirliği sağlamak için de projeler geliştirildi. Dağın en büyük giderlerinden biri elektriktir. Elektrik ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz güneş enerji santrallerini yaptık. Bu da bizim daha ekonomik hizmet verebilmemizi sağladı. Buradaki temel amacımız sosyal boyutu da ön plana çıkartmaktı. Amacımız kayağı sadece zenginin, parası olanın yapabileceği bir spor değil toplumun her katmanına yayabileceğimiz bir spor haline getirmek. Bu noktada da birçok projeye imza attık. Açtığımız yıl ‘Sivas’ın yıldızları parlıyor’ projesi ile tesisin etrafındaki köylerden gençleri toplayarak onlara kayak eğitimi verdik. Onun devamında her yıl ilçelerden çocuklarımız geliyor hem dağda kalıyorlar hem otel hizmeti alıyorlar, aynı zamanda onlara kayak eğitimi veriyoruz. Ayrıca çok önemli bir olimpik sporcu yetiştirme projemiz var. Bu çerçevede kayak merkezinin adıyla bir gençlik spor kulübü kurduk. Bu kulüp çerçevesinde hizmet vererek olimpik sporcu yetiştiriyoruz. Bu proje dahilinde bu sene çok ciddi manada başarılar elde ettik. Yeni sloganımız şu; ‘Kayak bilmeyen kalmasın.’ Hem şehir merkezimizden hem ilçelerimiz ve köylerimizden gençlerimizi getiriyoruz kayak öğretiyoruz. Bu da bizim burada sosyal sorumluluk anlamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.