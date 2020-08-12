Yıldız Holding’in 65 milyar TL cirosu Fahrettin Ertik’e emanet
YILDIZ HOLDİNG’İN MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI’NDA ÜST DÜZEY ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DAHA ÖNCE GRUP ŞİRKETLERİNDE 18 YIL BOYUNCA FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV ALAN FAHRETTİN GÜNALP ERTİK, YILDIZ HOLDİNG’E MALİ İŞLER BAŞKANI OLARAK YENİDEN KATILDI. 65 MİLYAR TL CİROYA SAHİP YILDIZ HOLDİNG’İN GELECEK DÖNEMDE TÜM MALİ SÜREÇLERİNİ YÖNETECEK OLAN ERTİK, ÖZELLİKLE BÜYÜME VE KARLILIK HEDEFLERİNE ULAŞILMASINDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK.
Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı. 65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.
YILDIZ Holding’de Mali İşler Başkanlığı görevine Fahrettin Günalp Ertik getirildi. Yıldız Holding’de uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.
Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank’ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding’de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO’su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding’deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.
“Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer fırsatları açısından kıymetli bir örnek”
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve 65 milyar TL’yi aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri.”
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