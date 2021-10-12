Yıldırımlı gençler meslek sahibi oluyor

Yıldırım Belediyesi’nin genç işsizliğin azaltılması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimler devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi ile Türk Kızılay ve Toplum Merkezi iş birliğiyle Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde hafta içi her gün ‘CNC tezgâhları ve programlama’ eğitimi veriliyor. Toplam 8 saat süren eğitimlerde öğrenciler bilgisayar destekli tasarım dersi aldıktan sonra tezgâh başına geçerek tasarladıkları ürünleri işliyor. Edindikleri bilgileri sanayi ortamında karşılığını gören gençler, yeni bir tecrübe kazanmış oluyor. Uzman öğreticiler eşliğinde işe uyum ve mülakat teknikleri dersi de alan öğrenciler sektöre hazır hâle getiriliyor. Mezun olan kursiyerler makine ve otomotiv sanayiinde ‘bilgisayar destekli tasarım elemanı, bilgisayar destekli CAM operatörü ve CNC operatörü’ olarak görev alabilecek.

İlçedeki mevcut işgücünün artırılmasına önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçedeki genç işsiz oranının düşürülmesi ve kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedeflerimizden biridir. Genç nüfusun, istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerini geliştirebilmesi ve iş hayatına kazandırılması için tekstil başta olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne vasıflı ara eleman yetiştiriyoruz. Bu eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz, makine ve otomotiv sanayiinde bilgisayar destekli tasarım elemanı, bilgisayar destekli CAM operatörü ve CNC operatörü olarak görev alacaklardır. Gençlerimiz Yıldırım’da yalnız değildir. Yaptığımız çalışmalarla gençlerimize hem mesleği öğretiyoruz hem de iş sahibi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.