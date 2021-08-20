Yıldırım’dan istihdama destek

Yıldırım Belediyesi, gençlerin iş sahibi olmaları için meslekî kurslar açmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde hafta içi her gün toplam 8 saat olmak üzere 5 farklı branşta eğitim veriliyor. ‘Makine tasarım’ ile ‘CNC tezgâhları ve programlama’ eğitimi gören 20 öğrenci, TDM Otomotiv’i ziyaret ederek yetkililerden teknik bilgi aldı. Proje sorumlusu Zekeriya Zeybek, öğrencilere hammaddenin tesise girdiği andan itibaren hangi aşamalardan geçtiğine ve hangi teknolojik âletlerin kullanıldığına dair bilgiler verdi. Firmayı gezen öğrenciler, edindikleri bilgileri yerinde pekiştirerek tecrübe kazanmış oldu.

Gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, istihdamın önemine dikkat çekti. Oktay Yılmaz, “Genç nüfusun, istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerini geliştirebilmesi ve iş hayatına kazandırılması için tekstil başta olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne vasıflı ara eleman yetiştiriyoruz. Bu eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz, makine ve otomotiv sanayiinde bilgisayar destekli tasarım elemanı, bilgisayar destekli CAM operatörü ve CNC operatörü olarak görev alacaklardır. Hedefimiz kalıcı istihdamı sağlamaktır” dedi.