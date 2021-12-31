banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Yılbaşı zammı için ‘Sarı kuyruk’ havadan görüntülendi

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir’de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekonomi 31.12.2021, 12:12 31.12.2021, 12:57

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir’de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ve kilometre başına artış ücretlerine zam geldi. Yeni ücretlerin taksimetrelere uygulanması ise yetkilendirilmiş servisler tarafından 31 Aralık’ta yapılıyor. Kent merkezinde 468 adet taksi bulunan Eskişehir’de, sadece tek yetkili servis bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksici esnafı, servis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mesai zamanını taksimetre kuyruğunda harcayan taksiciler ise hem çalışamamaktan hem de müşterilere hizmet verememekten dert yandı. Metrelerce uzayan ‘Sarı kuyruk’ drone ile havadan görüntülendi.

“İş saatinde burada oyalanıyoruz”

Zam ayarının yapılacağının 15 gün önceden bilinmesine rağmen hizmetin aksatıldığını söyleyen taksici Ferhat Akçalı, “İşlerin yoğun olduğu zamanlarda uygulamaların burada yapılması yanlış oluyor. Bu durum belli saatlerde, belli duraklara gelinerek yapılmış olsa ne vatandaş mağdur olur ne de taksici esnafı burada saatlerce sıra bekler. Bir saat oldu bekliyoruz, önümüzde 200 tane araba var. Zam ayarının yapılacağı 15 gün öncesinden biliniyor. Yapacakları şey fazla adam ayarlamak olacak, durakları gezip ayar yapabilirler. Buraya gelmek zorunda olunacaksa da haftanın belli günleri duraklar ayarlanacak, 5 iş gücüne bölünecek. Biz aldığımız zammı zaten burada yiyoruz. İş saatinde burada oyalanıyoruz. Vatandaş diyor ki ‘taksi bulamıyoruz’. Böyle bir zamanda nasıl taksi bulursun?” ifadelerini kullandı” diye konuştu.

“20 geliş 20 gidiş olmak üzere 40 kilometre yol yaptık”

Taksimetrelerini güncelletmek için toplamda 40 kilometre mesafe kat ettiklerini ve zarara uğradıklarını aktaran taksici Münür Şenol ise, “Bir saate yakındır bekliyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Tek yerden yapılıyor, millet eziyet çekiyor. Ya duraklarda birkaç tane adam görevlendirerek, ya da belli günlerde duraklara ayırarak yapılması gerekiyor. Burada 200’den fazla araba var. Millet taksi bulamıyoruz diyor. Taksi sıkıntısı yok aslında. 20 geliş, 20 gidiş olmak üzere 40 kilometre yol yaptık. Bu da şoföre yazıyor. Şoför kazanamıyor. Buna bir çözüm bulmaları gerekir. Her sene bu eziyet yaşanıyor. Şu anda belki de 250 tane taksi var. Mağdur olan biziz, hatta mağdur olan vatandaş oluyor. Eskişehir’de şu anda taksi bulunmuyor. Taksi yok diye şikâyet ediyorlar. Biz burada keyfimizden durmuyoruz” dedi.

“5 dakikalık iş için 850 TL”

Taksici esnafının her yıl taksimetre güncelleme mağduriyetini yaşadığını dile getiren Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ise yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Taksimetre güncelleme ücreti geçen yıl 500 TL iken bu yıl 850 TL oldu. Bu konudan çok muzdaribiz. Ayarlama ücreti dolar üzerinden belirleniyor. Eskişehir’de de bir tek yapan yer var. Biz uzun pazarlıklar sonucunda fiyatı 850 liraya düşürebildik. Sadece tek yer var, alternatifi yok. Türkiye genelinde de farklı illere sorarak araştırma yaptık. Fiyatlar oralarda da hemen hemen aynı. Güncellemeyi yapan arkadaşla konuştuğumuzda o da kendisine 100 TL para kaldığını söylüyor. Yapılan iş 5 dakikalık bir iş ancak fiyat çok yüksek. Esnafa yazıktır, bu çok para. Bir taksimetre ayarı için bu kadar istenmesi çok yazık.”

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8