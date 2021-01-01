Yılbaşı için yapılan alışverişlerde en çok talep gören ürünleri açıkladı

Rakamlara göre evlerimizde geçirdiğimiz bu yılbaşında atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer alırken sofralarımızda en çok kıyma, çipura ve dana antrikotu tercih ettik. Hijyen ürünlerine de büyük talebin olduğunu gözler önüne seren rakamlara göre hijyen kategorisinde artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 olurken özellikle kolonya ve dezenfektanlar yüzde 1.095 artış ile en çok satılan ürünlerin başında yer aldı.

Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler sebebiyle 2021 yılını evlerimizin sakin ve güvenli ortamında karşıladık. Yılbaşını evlerde geçirmek gıda, dekorasyon ve sofra ürünleri alışverişlerine de yansıdı. 30 yıldır müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre yılbaşı alışveriş hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 50,3 arttı.

Bu yılbaşı için yapılan alışverişlerde ürün bazında sırasıyla atıştırmalıklar, et ve süt/süt ürünleri ilk üçte yer aldı.

Ağaç, süs, dekorasyon gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 46’lık bir büyüme yaşanırken bu ürünler arasında en fazla satışı yapılan ilk üç ürün sırasıyla çam ağacı, ağaç süsü için plastik toplar ve çam ağaçlarında kullanılan led ışıklar oldu.

Evlerde yılbaşının olmazsa olmazlarından eşsiz sofralar bu yıl da donatıldı. Metro Türkiye raflarında beğeniye sunulan sayısız çeşitte soğuk içecek ve atıştırmalıklar, cipsler, ikramlık çikolatalar yemek sofralarını da renklendirdi. Sofralar için en çok tercih edilen ilk üç ürün kıyma, çipura ve dana antrikot oldu. Hazır patlamış mısır ve cipslerde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gerçekleşirken kahvaltı dışında tüketilen özel peynirlerde yüzde 148, kuruyemiş, çerez, bisküvi ve keklerde yaklaşık yüzde 46, işlenmiş ette yaklaşık yüzde 111 artış kaydedildi.

Yılbaşı tatilinin sokağa çıkma yasaklarıyla birleşmesinin günlük alışverişlere de etkisi oldu. Hijyen kategorisinde artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 137 olurken özellikle kolonya ve dezenfektanlar yüzde 1.095 artış ile en çok satılan ürünlerin başında yer aldı.