Yılbaşı hindileri sofralarda yerini almaya hazırlanıyor

Bolu’da, yılbaşına özel olarak yetiştirilen 120 bin hindi sofralarda yerini almak için hazırlandı. 20 Aralık’ta raflarda satışa sunulmaya hazırlanan hindiler, 40-50 liradan satışa sunulacak.

Bolu’da, yılbaşına özel olarak üretim çiftliklerinde 120 bin yılbaşı hindisi yetiştirildi. Özel olarak bakılan ve ortalama 5-6 kilogram ağırlığında olan hindiler, yılbaşında sofralarda yerini alması için kamyonlara yüklenerek kesimhaneye götürülüyor. Türkiye’nin hindi üretiminde yüzde 30’unu karşılayan Bolu’da yılbaşı için üretilen hindiler 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak.

“Fiyatı 40-50 lira aralığında olacak”

Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretimi yapıldığını söyleyen Hindi Üretim Tesisi Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Yılmaz, “Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretiliyor. Bu da Türkiye pazarına baktığımız zaman yüzde 30’luk bir rakamı teşkil ediyor. Yılbaşı dönemlerinde özellikle yılbaşı hindisi diye adlandırdığımız 5-6 kilogramlık hindilerin özel olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Sahada özel olarak yetiştirmesini yaptık. Ona göre beslenmeleri ve yemlemeleri de yapılıyor. Bunlar da aşağı yukarı 120 bin civarında hindimiz olacak. Yılbaşında piyasaya arz edeceğiz. 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. Fiyat aralığının da yaklaşık 40-50 lira civarında olacağını düşünüyoruz” dedi.

“12 ay boyunca tüketilmesini istiyoruz”

Hindi etinin diğer etlere göre daha faydalı olduğunu ve 12 ay boyunca tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Bizim esas amacımız hindi etinin sadece yılbaşında hatırlanıp tüketilmesi değil. 12 ay boyunca da tüketilmesini istiyoruz. Hindi etinin içinde vitaminler, amino asitler ve protein miktarının fazla, yağ miktarının çok az olması diğer etlerin önüne geçiriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı tüketim 11-12 kilogramken Türkiye’de 600 gram tüketimi var. Biz bunu 12 aya yayarak önemli protein kaynağından halkımızın faydalanmasını çok istiyoruz” şeklinde konuştu.