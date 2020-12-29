Yılbaşı hediyeleri online satışla patladı

Mardin’de yılbaşı nedeniyle yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar online pazara yöneldi. Korona virüs yüzünden dışarı çıkamayan vatandaşlar, online satışta patlama yaşanmasına neden oldu.

Artuklu ilçesinde gümüşçüler ve hediyelik eşya satışı gerçekleştiren esnaf, yılbaşı hediyelerinin bu yıl online olarak satıldığını belirtti. Esnaf, daha korona virüs öncesinde dükkanlarının dolup taştığını ama vatandaşlar virüsün bulaşma ihtimali nedeni ile evlerinde kaldığını belirterek online satışa yöneldiğini ifade etti. Mardin’de gümüş işiyle uğraşan Efram Akyüz, "İnternet ortamındaki satışlarımız özellikle pandemi döneminde çok artmış durumda. Yılbaşı için kolye, bileklik, küpe ve telkari küpeler tercih ediliyor. Şu anda online olarak daha çok tercih ediyorlar. Online satışlarda patlama yaşadık diyebiliriz. Her gün hazırlıyoruz, çıkışını yapıyoruz. Saat 16.00’a kadar gelen siparişleri kargoya veriyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle yılbaşına kadar siparişlerimiz yetiştireceğiz" dedi.

Hediyelik tespih satan Ömer Tedik de, "Yılbaşı öncesi hediye satışlarımız arttı. Online satışlarımız ise patama yaşadı. Çünkü pandemiden dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Yılbaşı nedeni ile şu an daha fazla satış yapıyoruz" diye konuştu.