Yılbaşı alışveriş dönemi araştırması verilerini yayınladı

Geçtiğimiz yılın tüm dünya için en zorlu yıllardan biri olması, bizi bekleyen yılbaşı kutlamaları dönemini de diğer yıllardan farklı kılıyor. Tüm dünyada ülkelerin çoğu tekrar karantina uygulamalarına geri dönüyor bu da mobile artan ilgi ve ihtiyacı en üst seviyeye çıkarıyor.



AdColony’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan EMEA bölgesinde Türkiye’nin de dahil olduğu ondan fazla ülkedeki kullanıcıların yılbaşı dönemi satın alma alışkanlıkları ve tercihlerini daha iyi analiz etme amacıyla yürüttüğü Yılbaşı Alışveriş Araştırması 18-34 yaş aralığında mobilin yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Türkiye'de çıkan en çarpıcı sonuç akıllı telefonlarımız dijitalin her alanında olduğu gibi alışveriş yaparken de ilk tercihimiz oluyor. Katılımcıların %80’i alışveriş yaparken en fazla tercih ettikleri cihazın akıllı telefonları olduğunu söylüyor. Akıllı telefonlarını kullanmalarının en büyük nedenleri sorulduğunda ise; fiyat karşılaştırması yapmak, ürünlerin yorumlarını incelemek ve mağazada ise ürünlerin fotoğraflarını çekmek için kullandıklarını belirtiyorlar. Katılımcıların %69’u ise mobil tarayıcılar yerine uygulama üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu yılbaşı döneminde ise tüketicilerin almayı planladığı ürünlerin başında kıyafet, elektronik eşyalar, kitap ve ev eşyaları geliyor.



Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde online alışverişin büyük bir ivme kazandığı da inkar edilemez bir gerçek. Kullanıcıların %46’sı mağazadan alışveriş yaptığını bildirirken %41’i online aldıkları ürünün eve teslim edilmesini tercih ediyor. %13’ü ise online satın aldıkları ürünü mağazadan kendileri gidip teslim alıyor. Online alışveriş tercih sebeplerine baktığımızda ise katılımcıların %26’sı online‘da mağazaya kıyasla daha iyi fiyatlar ile karşılaştıklarını, %22’si ise farklı beden, renk, zengin çeşit gibi opsiyonlar olduğu için online alışverişi daha çok tercih ettiklerini belirtiyor.



Özellikle pandeminin tekrar artması ve evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye devam ettiğimiz şu dönemde, markalar için hedef kitlesini mobil reklamlarda yakalamak çok önemli bir hale geliyor. Türkiye'deki katılımcıların %70’i mobil reklamlarda karşılarına çıkan ürünlerin kendilerine hitap etmesi durumunda ürünü satın alacağını söylüyor. %63’ünün mobil cihazlarında karşılarına çıkan reklamlardan ürünü doğrudan satın aldığını bildirmesi ise mobilin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Katılımcıların %53’ü gördüğü mobil reklamın satın alma kararına çok büyük etkisi olduğunu bildirirken, %32’si ise mobil reklamda gördüğü ürünü bir kaç gün içinde satın aldığını belirtiyor.

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