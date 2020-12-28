Yıl sonu piyasalara yaradı

Dolar kurunun 7,41’e kadar gevşediği günde Borsa İstanbul yılı rekor seviyelerden kapatmak için yola çıktı. Geçtiğimiz hafta yapılan 200 baz puanlık faiz artırımı sonrası döviz kurlarında düşüş sürüyor. İngiltere ile yarın imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması haberiyle borsalar hareketlendi. İngiltere’ye ihracatta büyük paya sahip beyaz eşya hisseleri, günlük %4,79 değerlenen aracı kurumlar endeksiyle birlikte en çok prim yapan hisseler arasında yer aldı. BIST100 endeksi haftanın ilk gününde rekor tazeleyerek 1.440 seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde ayrıca Merkez Bankası’nın rezerv istatistikleri ve ardından yeni yıl için asgari ücret açıklandı. ABD başkanı Trump $900 milyar tutarında mali yardım paketini imzalamasının ardından yeni bir paketin gerekliliğine vurgu yaptı. Bugün temsilciler meclisinde üçüncüsü olacak yardım paketi için oylama yapılacak.

Satır Başları:

Borsalar Kapanışa Doğru Alıcılı BIST100 %0,91 artışla 1.439 puan seviyesindeyken, BIST30 %0,63 artışla 1.585 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşe devam etti. Dolar kuru 7,44 seviyesine gerilerken, Euro 9,09 TL olarak işlem görüyor. Ons Altının fiyatı ise 1.890 $’a yükseliş gösterdi, fakat Dolar/TL’deki değer kaybından dolayı Gram Altının fiyatı 452 Liraya geriledi.

BIST100 %0,91 artışla 1.439 puan seviyesindeyken, BIST30 %0,63 artışla 1.585 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşe devam etti. Dolar kuru 7,44 seviyesine gerilerken, Euro 9,09 TL olarak işlem görüyor. Ons Altının fiyatı ise 1.890 $’a yükseliş gösterdi, fakat Dolar/TL’deki değer kaybından dolayı Gram Altının fiyatı 452 Liraya geriledi. Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini görüşecek.

Lavrov ve Çavuşoğlu yarınki toplantıda Sputnik V aşısı ile ilgili işbirliğinin genişletilmesini görüşecek. Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) 17.7028 (Önceki 17.9231) oldu.

17.7028 (Önceki 17.9231) oldu. Fox News Muhabiri Pergram: ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün destek çeki ödemelerini 2000 dolara çıkaran önerinin tartışılıp oylanması bekleniyor, Cumhuriyetçi üyeler daha önce bu düzenlemeye karşı çıkmışlardı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün destek çeki ödemelerini 2000 dolara çıkaran önerinin tartışılıp oylanması bekleniyor, Cumhuriyetçi üyeler daha önce bu düzenlemeye karşı çıkmışlardı. AB Komisyonu Sözcüsü: Pfizer-BioNTech'ten alınacak 200 milyon doz aşının ilk bölümünün AB üyelerine dağıtımı tamamlandı. Pfizer-BioNTech'ten alınacak 200 milyon doz aşının tamamı Eylül ayı sonuna kadar dağıtılacak.

BİST 100

Güne 1.432 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.443 en düşük 1.432 seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.439 seviyesinde hareket ediyor. Günü %0,94 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 21 milyar TL seviyesinde.

Destek: 1.437

Direnç: 1.442

Şirket Haberleri:

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA): Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık A.Ş 'nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na komple yeni yatırım olarak sunmuş olduğu ''Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı projesi'' yatırım teşvik başvurusu olumlu sonuçlanarak 26.12.2020 tarih ve 518430 belge numarası ile uygun görülmüş ve bugün bağlı ortaklığımıza ulaşmıştır.Proje kapsamında muhtelif otomotiv sektörüne yönelik plastik parça imalatları üretimi gerçekleştirilecektir.

- Yatırım teşvik başlama tarihi 23.12.2020 bitiş tarihi 23.12.2023'tür.

- Yatırım Teşvik Destek Unsuru %40 yatırıma katkı oranı ve %80 vergi indirimi oranıdır.

- Yatırım teşviki toplam proje bedeli 39.167.699 TL'dir.

- Yatırım teşvikinde yer alan destek unsurları : KDV İstisnası, Gümrük Muafiyeti, Vergi İndirim,Sigorta Primi İşveren Hissesi, Faiz Desteğini içermektedir.

- Yatırım Teşvik Belgesi harcama kalemleri : Bina ve İnşaat Harcamaları : 10.000.000 TL, Diğer Giderler : 275.000 TL, Makina ve Tesisat Giderleri : 28.892.699 TL

Emek Elektrik Endüsrisi A.Ş. (EMKEL): Emek Elektirk Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16.400.000TL+ KDV tutarında mal üretimi ve teslim işi siparişi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir.

USDTRY

Güne 7,5873 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,5873 en düşük 7,4107 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,4512 seviyesinde hareket eden kur günü %-1,78 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 7,3800 seviyesinde.

Destek: 7,3800 - 7,3100

Direnç: 7,5600 - 7,6600

EURTRY

Haftanın ilk işlem gününe 9,2192 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,2684 en düşük 9,0481 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,0996 seviyesinde hareket eden kur günü %1,54 azalışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk desteği 9,0100 seviyesinde.

Destek: 9,0100 - 8,9200

Direnç: 9,2300 - 9,3600

EURUSD

1,2188 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2251 en düşük 1,2181 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2214 seviyesinde hareket eden parite günü %0,23 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde.

Destek: 1,2200 - 1,2100

Direnç: 1,2200 - 1,2300

XAUUSD

Güne 1.880 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.900 en düşük 1.869 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1.883 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,41 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.902 seviyesinde.

Destek: 1.871 – 1.855

Direnç: 1.902 – 1.917

BRENT

Haftanın ilk işlem gününe 51,02 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 52,04 en düşük 50,61 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,48 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,27 artışla kapatmaya hazırlanıyor.