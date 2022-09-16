Yıl sonu e-ticaret yapan işletme sayısı 600 bine ulaşacak

Pandemi döneminde patlama yapan e-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneyi 484 bin işletme sayısı ile kapatan sektör, sene sonu 600 bin işletme ile kapatması bekleniyor. Bu artış ile özellikle depo elamanında açığın olacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Bugüne kadar 30 binin üzerinde öğrenci yetiştirdik. Binlerce kişiyi işletmelere yerleştirdik. Bu ihtiyaç bizim yaptığımızın 100 katı civarında” dedi.

28-30 Eylül arasında düzenlenecek olan World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Forumda, E-ticaret verileri, e-ticarette büyüme ve e-ticaret sektöründe istihdam açığı gibi konular ele alındı. Türkiye’de ki 484 bin işletmenin pazar ve istihdam hacmine katkısı olduğunu vurgulayan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Pazar hacmi 2021 için 384 milyar dolar açıklandı. Bu rakamın bu sene 450 ile 500 milyar olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki sene 2022’nin rakamları açıklandığı e-ticaret yapan şirket sayısı 600 bin olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu artış ile beraber özellikle depo elemanı açığında büyük eksiklerin olacağını düşünüyoruz” dedi.

“2019 yılından bu yana e-ticaret de çok hızlı büyüme var”

Bu sene World E-Commerce forumunun 9’uncusunu düzenlediklerini belirten Nart, “Yaklaşık 20 bin kişi katılımı bekliyoruz. Forum da bir araya getirdiğimiz küresel e-ticaret pazar yerleri, toplamda 250 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip. Türk üretici ve e-ticaretçiler buradan yüzde 1 pay alsalar buda 2.5 milyar dolarlık ihracata tekabül eder. Türkiye’nin şu anda mevcut e-ihracatı 2 milyar dolar civarlarında. Dolayısıyla ikiye katlamaktan bahsediyoruz. Türkiye’deki e-ihracat pandemiden sonra ikiye katlayarak arttı. Yurt dışından olmadığı kadar talep alıyoruz. E-ihracattaki başarısızlık oranları e-normal e-ticaretteki başarısızlık oranlarına göre çok daha düşük. 2019’dan beri e-ticaret de çok hızlı büyüme var. E-ticaret yapan şirket sayıları 2019 yılında 56 bin adetti, 2020’de 254 bin adet, 2021 yılında ise 484 bin adet oldu.

“Yıl sonu e-ticaret yapan işletme sayısı 600 bin olacağını düşünüyoruz”

Türkiye’de ki 484 bin işletmenin pazar ve istihdam hacmine katkısı olduğunu vurgulayan Nart, “Pazar hacmi 2021 için 384 milyar dolar açıklandı. Bu rakamın bu sene 450 ile 500 milyar olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki sene 2022’nin rakamları açıklandığı e-ticaret yapan şirket sayısı 600 bin olacağını düşünüyoruz. E-ticaret tüm sektörleri kapsadığı için tüm sektörlerden personel ihtiyacından bahsedebiliriz. Bu seneyi 600 bin işletme ile kapatacağımızı düşünürsek, depo operasyonlarında çalışan sayısı 1 milyonun üzerinde bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılayacak gücü insan e-ticaret bilen sayısı var mı yok bence. Çünkü sektör kendi kendini yeniliyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde öğrenci yetiştirdik. Binlerce kişiyi işletmelere yerleştirdik. Bu ihtiyaç bizim yaptığımızın 100 katı civarında” diye konuştu.