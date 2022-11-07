"Yetişmez" denilen Antep fıstığını Iğdır’da yetiştirdi

Iğdırlı öğretmen Nihat Alçan, Üniversite yıllarında yakında inceleme fırsatı bulduğu Antep fıstığını çölleşmenin görüldüğü yerler arasında yer alan, çok yüksek risk taşıyan bölgelerden biri olan Iğdır-Aralık ilçesinde dikti, hasadını da kendisi yaptı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştiği "Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da öğretmen Nihat Alçan, Antep fıstığı yetiştirdi. Şanlıurfa da üniversite okurken Antep fıstığı yetiştirilmesini şartlarını yakından gören ve merak salan Alçan, bu merakını Iğdır’a taşıdı. Antep fıstıkların mikroklima iklimi gösteren Iğdır ovasında yetişebileceğine inanan Alçan, iki fıstık ağacını eskiden görev yaptığı okulun bahçesine dikti. 6 yıl geçtikten sonra Alçan, fidanlarından ürün almayı başardı. Türkiye’de ekonomik geliri yüksek olan bu ağaçların bölge çiftçilerine hem örnek olduğunu hem de yeni bir ekonomik kazanç kapısı yönünden umut olduğunu belirten Alçan, "Üniversiteyi Urfa’da okurken Antep fıstığının Iğdır yöresine uyum sağlayabileceğini tahmin ettim. Deneme amaçlı ağaçları getirip okulumuzun bahçesine diktik. Iğdır’ın Aralık ilçesinde Antep fıstığı ağacı denemesi yaptık ve bu fıstık ağacı bölgemizin iklimine uyum sağladı sonra da ürün aldık. Fıstıklarımız çok güzel oldu kaliteli bir fıstık elde ettik ülkemizde daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Antep, Şanlıurfa illerimizde varlığı bilinen fıstık ağacının Iğdır’ımızda da yetişebileceğini görmüş olduk. Bölgemiz Türkiye’nin Rüzgar erozyonunda birinci sırada olan bir bölgesidir. Devletimiz, her yıl Orman Bakanlığı buraya milyonlarca ağaç dikiyor. Toplamda şu an 3 milyon ağaç bölgemize dikildi ve bu ağaçların birçoğu maalesef susuzluktan kurumaktadır. Bölgemizde birçok ağaç maalesef kurumaktadır. Antep fıstık ağacı su çok talep etmeyen bir ağaçtır. Bu sebeple bölgede erozyonla mücadelede önemli bir yeri var. Bu fıstık ağaçları bölgemize dikilirse ve ürünleri de halka dağıtılırsa halkımız için ciddi bir ekonomik gelir olur. İnsanlarımız işsizlikten göç etmek yerine tam tersine ters bir göç olur ve kırsala geri dönüşlerin başlayacağını düşünüyorum. Devletimizin bu ağacı bu bölgede yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Üniversitemiz gerek tarım Müdürlüğü’nden Bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Sayın Tarım Bakanımızdan ricamız Antep fıstık ağaçlarının desteklenme alanına alınması ve özellikle de Iğdır yöresi gibi rüzgar erozyonun olduğu bölgelerde bunun yaygınlaştırma çalışmalarının yapılmasını istiyoruz” dedi.