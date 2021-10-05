Yeşil zeytinde bu yıl rekolte düşük

Mersin Zeytinciler Derneği Başkanı Atilla Parlak, bu yıl yeşil zeytinde rekoltenin düşük olduğunu belirterek, "Bundan dolayı önümüzdeki günlerde yeşil zeytin fiyatı 2 katına çıkabilir. Bu yüzden vatandaşlar bir an önce zeytinlerini alsınlar" dedi.

Özellikle Mersin’de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yeşil zeytinin hasadı başladı. Büyük çoğunluğunun Mut’tan ve Tarsus’tan geldiği zeytinler, tezgahlardaki yerlerini aldı. Mersin Zeytinciler Derneği Başkanı Atilla Parlak, zeytin sezonunu değerlendirdi. Başkan Parlak, rekoltenin düşük olduğunu belirterek ilerleyen günlerde zeytin fiyatının 2 katına çıkabileceğini söyleyerek vatandaşların zeytini bir an önce almaları çağrısında bulundu. Parlak, "Zeytin sezonumuz açıldı. Bizim içinde yoğunluk başladı. Bu sezonki hava şartları kötü olması sebebiyle zeytin seyrek geliyor. Yağmur az. Zeytin bu sezon az. Zeytin kıt. Zeytin fiyatları yavaş yavaş artıyor. Zeytin bu sezon az geliyor. Geçen sezon 10-15 ton günlük zeytin geliyordu. Bu sezon ise 5 ton 6 ton geliyor. Zeytinin merkezi Mut oldu. Zeytinler artık Mut’tan geliyor. Tarsus’tan ise az geliyor” diye konuştu.

"Geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı"

Enflasyona oranla zam olmadığını belirten Parlak, “Geçen seneki zeytin fiyatıyla bu seneki zeytin fiyatı hemen hemen aynı. 1 lira ve 1 lira 50 kuruş zam var. Bu da çok büyük bir artış değil. Zeytin fiyatlarına zam kapıda. Çünkü zeytin az. 10 günlük süreçte zeytin fiyatları 2 katına çıkabilir. Şu anda 5 lira ile 13 lira arasında boyuna göre zeytin fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.