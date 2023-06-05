Yeşil, "‘İşçi alımı sayısının arttırılmasını talep edeceğiz"

GMİS Başkanı Hakan Yeşil, işçi alımı konusunda destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederek, sayının arttırılması talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan günü Karadeniz Gazı’nın devreye alınması töreninde yaptığı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alınacağı müjdesini açıkladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanırken önümüzdeki günlerde kuruma 2 bin işçinin alınması için çalışmaların başlanacağı öğrenildi. Başkanlar kurulu toplantısında konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçi alımının arttırılması için talepte bulunacaklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Çok yoğun gündemin ardından seçimleri geride bıraktık. Usul ve esaslar içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. İşçi sayısının konusunda destek veren katkı veren Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomiye ve yerin altındaki zenginliğe katkı vermek adına bizim için çok önemli bir konudur. Tabi bu sayıyı yeterli değil ancak 2 bin işçi işe başladıktan sonra üretime nasıl katkı sağladıklarını ve kurumumuza nasıl fayda getireceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunun devamında da önümüzdeki günlerde de yenilerini talep edeceğiz."