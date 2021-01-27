Yerli ve Yabancı yatırımcısına pandemiye rağmen yüzde 200 kar ettirdi!

Pandemi sürecinde daralan ekonomi, gayrimenkul sektöründe de küçülme beklentisini artırmıştı. Açıklanan raporlarla ortaya konan yurtdışı gayrimenkul satışındaki artış, projeden satış yapan gayrimenkul oyuncularını yurtiçi satıştan daha çok mutlu etti. Demay tarafından açıklanan verilere göre; Demir İnşaat’ın Demir Life Luxury Concept projesinde henüz lansmana yapılmamasına rağmen 130 daire satışı gerçekleşti. 820 konutluk projenin 130 tanesini pandemi döneminde sattıklarını belirten Demay Genel Müdürü Ali Gökçiler, “Bu satışın yüzde 70’ini yabancılara gerçekleştirdik. Doğru pazarlama stratejileri ile pandemi satışlarımızda hız kesmedi” diye konuştu. Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcıya göre daha az güven hissettikleri bu dönemde elde ettiğimiz başarı, satış ve pazarlama şirketi olarak bize gurur veriyor.

Gökçiler, “Biz bu dönemde yatırımcımıza yüzde 200’e yakın kar ettirdik. Sektörümüzde daralma olsa da bizim projelerimiz yabancılar tarafından çok ilgi gördü. 63 ülkeye satış yaptık. Ağustos ayı ise en çok talep gördüğümüz ay oldu” diye konuştu.

Demir Country’de 1000’n üzerinde satış gerçekleştirdik.

Yabancı yatırımcılar için de tıpkı lokal yatırımcılar için olduğu gibi en güvenilir markalardan biri olduklarını ifade eden Gökçiler, “Demay olarak, fizibilite çalışmalarını yapan çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Yabancı gayrimenkul alıcılarının profillerine hakimiz ve istedikleri doğrultuda projelerimizi kendilerine tanıtıyoruz. Pandemi döneminde Demir Country projemizin yüzde 60’ı yaşamak için, yüzde 40’ı ise yatırım amaçlı satıldı” diye konuştu. İlk etabın teslimine ise başlandığı bilgisini paylaşmak istiyorum. Pandemiden sonra ülkemizin yaşamak için daha fazla tercih edilmeye başladığını belirten Gökçiler, “Eskiden yatırım amaçlı gayrimenkul alanların çok önemli bir kısmının ülkemizi yaşamak için tercih etmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu da ülkemiz için ciddi bir döviz getirisi olacak” dedi.

“Pandemiden sonra ev içindeki ihtiyaçlarımız da değişecek!”

Covid 19 salgının dünya sistemini, alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çeken Gökçiler, “Birkaç yıl içerisinde mülkiyet kavramı değişecek. Yaşam şekil değiştirecek. Barınma ihtiyaçları farklılık gösterecek” diye konuştu. Demay olarak dünya araştırmalarına önem verdiklerinin altını çizen Gökçiler, “Dünya trendleri değişiyor. Ofis, çalışma düzenlerimiz değişti. Şimdi sıra yaşam alanlarımızda. Barınma ihtiyacının yanı sıra, yaşam alanları daha aktif kullanılacak yerler olacak, teknoloji evlerimizin için de daha fazla yer bulacak” diye konuştu.