Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı rotası Mardin oldu

Yıl içerisinde birçok ziyaretçi ağırlayan Mardin, yerli ve yabancı turistler tarafından yılbaşı için tercih edilen iller arasında oldu.

Mezopotamya’nın altın üçgeni illerinden Mardin, yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Mardin, yine yılbaşı gecesinde yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilen il oldu. Bu kapsamda otel ve rezervasyonlar da dolulukla sonuçlandı.

Otel ve rezervasyonların yılbaşı için dolu olduğunu söyleyen turizm şirketi işletmecisi İsmail Sincar, Mardin’in Covid-19’un gölgesinde kaldığını söyledi. 31 Aralık’ta yılbaşı kutlamalarının Mardin’in tarihi dokusunda çok daha yoğun geçtiğini, pandemiye rağmen yine de beklenen seviyelerde tercih edildiğini belirtti. Aşıların yapıldığını ifade eden Sincar, “Sosyal mesafe, hijyeni koruyup maskemizi takıyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Zaten genelde misafirlerimiz de bu konuya dikkat ettiği için çok da fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle çok iyi bir ziyaretçi kitlesi vardır. Şu an bütün oteller, bütün mekanlarımız ful, rezervasyonlarımız bitti. Herkesi Mardin’e davet ediyoruz. Burada Mardin’in hem kültürel yapısıyla hem de tarihi dokusuyla mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söylüyoruz. Ölmeden önce mutlaka Mardin’i görün” dedi.