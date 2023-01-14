Yerli ve milli tünel açma makinesi üreticisi Özüdoğru: "Yerli tünel açma makinemizin olmadığı iddiaları bizi üzdü"

Ürettiği tünel açma makineleri ile Türkiye’yi dünyada 8. ihracatçı ülke konumuna getiren E-BERK’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Tele 1’de sunuculuk yapan Namık Koçak’ın Türkiye’nin tünel açma makinesinin olmadığı iddialarına ilişkin, “Çok üzüldük bunu duyunca. Siyasetten arındırılmış olarak söylüyorum; üreten herkese destek verilmeli. İnsanları kamplaştırmak yerine, sistemin içinde üreten insanlara katkı vermek lazım. Bu nedenle bu durum bizi üzdü" dedi.

E-BERK Tünel ve Zemin Teknolojileri, 2002 yılından itibaren Tünel Açma Makinelerinin (TBM) yedek parça sağlayıcısı,2017 yılından itibaren tünel açma ve mikro tünel açma makinelerinin üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Mekanize tünel teknolojileri konusunda gelişimini sürdüren, 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan, yurt içinde ve yurt dışında 100’den fazla projeye çözüm ortağı olan firma; 2018 yılında bünyesine kattığı Ar-Ge merkezi ile güncel teknolojiyi takip etmeyi ve ürün çeşitliliğini artırmayı başardı.

Üretimini yaptığı makineler için ilgili ülkelerin standartlarına ve CE belgelerine sahip olan E-BERK, tünelcilik sektöründe elde ettiği tecrübeler ve müşteri memnuniyeti odaklı analizleri ile mekanize tünelcilik sektörüne birçok ürün, aksesuar ve yedek parça üretimi ile destek veriyor. 2017 yılında ürettiği "Tünel Açma Makinesi Anadolu" ile dünya üzerinde 8. üretici ülke statüsüne ulaştı.

İstenilen çap ve ölçülerde kesici kafa dizaynı ve üretimi gibi mekanize tünel açma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yedek parça ve aksesuarların üretiminin yanı sıra E-BERK, 2022 yılında çok amaçlı tünel servis aracını (E-MSV) üreterek, MSV üretebilen 4 ülkeden biri oldu. E-BERK’in ürettiği E-MSV, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Projesi, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Projesi ve Sarıgazi (Hastane)-Taşdelen-Yenidoğan İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Tedarik, Montaj ve İşletme İşleri projelerinde kullanılıyor.

Bu yıl için şimdiden yurt dışında yaklaşık 8 milyon euro TBM ve yedek parça siparişi alan E-BERK, Avrupa’dan (Bulgaristan) ilk defa aldığı TBM siparişi ile ülke sınırlarını aştı.

"Tünel açma makinesinde dünyada 7 ülke üretirken, 8. ülke olarak ülkemizin adını yazdırmış olduk"

E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun adı olan Ege Berk’in kısaltması ile adlandırdığı E-BERK’i 2005 yılında kurdukları bilgisini vererek, "E-BERK’i 2005 yılında kurduk. 2005’ten bugüne aradan geçen 18 yılda 600 çalışanımız var. 30 milyon avroluk bir yatırımla Türkiye’nin ilk tünel açma makinesini 2017 yılında üretmek ilk bize nasip oldu. Bu yıl içinde tünel içi servis arabası dediğimiz aracı da üreterek dünyadaki 4 üretici ülkenin yanında ülkemizi 5. ülke olarak yazdık. TBM’de de dünyada 7 ülke üretirken, 8. ülke olarak ülkemizin adını yazdırmış olduk" dedi.

"2023 yılında Avrupa’dan ilk siparişimizi aldık"

Tünel açma makinesinin 12 farklı mühendislik disiplinini barındırdığını ifade eden Özüdoğru, "12 binin üzerinde parçadan oluşan yaklaşık olarak 3 metre çaptan 15 metre çapa kadar çıktı. Binlerce ton ağırlığa sahip olan 100’ün üzerinde uzunluğa sahip olan bir araç. Kendi cazibesi ile gidiyor. İtme pistonları vasıtasıyla bir solucan gibi ilerliyor. Biz de bunu başarabilmek için gördüğünüz fabrikamızda üretime devam ediyoruz. Şu ana kadar 5 tane tünel açma makinesi ürettik 2017’den beri. Birini Afrika’ya sattık Japonlar için. Gururla söylemek istiyoruz ki 2023 yılında Avrupa’dan ilk siparişimizi aldık. 2023’ün üçüncü çeyreğinde bu sevkiyatımızı gerçekleştireceğiz. Böylelikle en büyük hedeflerimizden biri olan Avrupa’ya açılmayı da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Tünel açma makinemizde yerlilik oranımız yüzde 53"

İhracatını yaptıkları ürünlerin ortalama 20 kilo/euro fiyatına sahip olduğunu aktaran Özüdoğru, "Ülkemizin ihracat rakamının 1,4 kilo/dolar olduğunu göz önüne alırsak, orta-yüksek katma değerli bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bütün yazılımı tamamen bize ait. Tünel açma makinemizde yerlilik oranımız yüzde 53. ’Bu neden yüzde 53?’ diye soranlara ise şu cevabı verebilirim; dünya ile rekabet etmek istediğiniz zaman dünyanın beğendiği çeşitli markaları içinde barındırmanız gerekiyor. Bu noktada ülkelerin beğendiği markaları kullandığımız için yüzde 53 yerlilik oranı ile çalışıyoruz. Hedefimiz yüzde 60’a ulaşmak. Dünyada herkesin bildiği ürünlerle satış yapabilmek ve güven oluşturmak için bilindik markaları kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yazılımlar yüzde 100 yerli ve milli

Tünel açma makinesinde kullanılan yazılımların yüzde 100 yerlilik oranı ile Türk mühendislerine ait olduğu aktaran Özüdoğru, "Bizim aynı zamanda bir Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) merkezimiz var. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın bin Ar-Ge hedefi vardı. 4 yıl önce biz 860 Ar-Ge merkezi olarak yerimizi aldık. Şu anda çok ciddi patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım belgeleri ile ülkemize katkı vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’nin tünel açma makinesinin olmadığı iddiaları bizi üzdü"

Tele 1’de sunuculuk yapan Namık Koçak’ın Türkiye’nin tünel açma makinesinin olmadığı iddialarına ilişkin konuşan Özüdoğru, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzüldük bunu duyunca. Sosyal medyadan takip ettim. Bir televizyon programında böyle bir ifadede bulunulmuş. Siyasetten arındırılmış olarak söylüyorum: Üreten herkese destek verilmeli. İnsanları kamplaştırmak yerine, sistemin içinde üreten insanlara katkı vermek lazım. Bu nedenle bu durum bizi üzdü. Türkiye için son derece önemli olan bir ürünü üretiyor olmamıza rağmen bunun bilinmiyor olması bizi farklı düşüncelere sevk etti. Demek ki bizde de bir eksiklik var. Aslında hep çok büyük projelerin içinde yer aldık. Örneğin bizim ürettiğimiz 5 makine bugün 1 milyar liranın üzerinde iş yaptı. Dolayısıyla bilinirliğimizin olduğunu düşünüyorduk. Demek ki kendimizi bu konuda geliştirmeye devam edeceğiz. Umarız bir daha bu tarz üzücü haberler olmaz. Motivasyonumuzu kırmak yerine herkesten destek bekliyoruz."

Özüdoğru, "Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim yapmak istediğimiz tek şey üretmek, üretmeye devam etmek, ülkemize katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.