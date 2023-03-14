Yerli ve milli tohumdan üretilen domatesler çiftçiye tanıtıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık bin domates çiftçisinin katıldığı tarla gününde, yerli ve milli tohumdan üretilen, ihracata dayanıklı domatesler üreticiyle buluştu.

Antalya’da örtüaltı üretimde birinci sırada yer alan Aksu’da, geçen yıl 31 bin 321 dekar alanda 487 bin 613 ton domates üretimi gerçekleşti. Düzenledikleri "tarla günü"nde domates üretiminin bu yıl daha fazla olacağını belirten Ziraat Mühendisi Osman Can Yılmaz; yüzde yüz yerli domates tohumundan üretilen, ihracata dayanıklı, raf ömrü uzun domatesleri tanıtmak için Aksulu çiftçilerle buluşturduklarını söyledi.

Kemerağzı bölgesinde yaklaşık bin çiftçinin katılımıyla ’tarla günü’ düzenlediklerini belirten Ziraat Mühendisi Osman Can Yılmaz, "Çiftçi tabiriyle ‘tarla günü’ düzenledik. Bu serada yüzde yüz yerli tohumdan üretilen domatesimiz var. Kalitesi, rengi, hastalık dayanımıyla ön plana çıkan yerli bir üretimi çiftçilerimize tanıtıyoruz" dedi.

İhracata dayanıklı ürün

Yılmaz, "Çiftçilerimize hastalıklara karşı dayanıklı, raf ömrü uzun, ihracata dayanıklı, sert ve dalında kızardıktan sonra 50-60 gün civarında bekleyebildiği için bu domates türünü tanıttık. Hasattan sonra 40-50 gün bekleme süresi olan bir domates türü. Kalitesi, kirpik yapısı yuvarlak ve verimli olması çiftçilerimiz açısından çok çok önemli. Ayrıca rekoltesi yüksek bir domates türü" şeklinde konuştu.

Kaliteli ürün, kaliteli pazar

Satışlarda fiyat farkının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yurt içi ve yurt dışı satışlarda özellikle fiyat farkı kalitesinden ötürü çok fazla oluyor. Çiftçilerimiz ihracat domatesinde hem yurt içi hem yurt dışı için kontrollü bir üretim yaptığı için bu domatesler arılı. Bilinen bir yanlış var hormonlu diye. Genel olarak Aksu’da yetiştirilen domateslerde hormon kullanılmıyor" diye belirtti.

Rekoltesi yüksek

Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu domates Eylül ayında ekildi. Haziran ayına kadar hasat devam eder. Bu süreçte dekar başına 15-20 ton ürün alınabiliyor. Üreticilerimiz yerli tohumu eksinler, biz arkalarındayız. Verim ve kalitesiyle ürünleri ön plana çıkacaktır. Bölgemizdeki çiftçilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz."