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Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan

AMASYA ŞEKER FABRİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA SAATCİ.

Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan

AMASYA ŞEKER FABRİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA SAATCİ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
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Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan

Borel’in ham maddesi olan etil alkolün büyük bir kısmı Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan Alkol Fabrikasından alınıyor.

Anti bakteriyel özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen yerli ve milli borlu el dezenfektanı Borel’in ham maddesi olan etil alkolün büyük bir kısmı Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan Alkol Fabrikasından karşılanıyor.

Özellikle medikal sektörde paketle işlemine geçtiklerini ve bunun Türkiye’de ilk olduğunu belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Paketleme ünitesi yerli, bidonu, logosu, işçisi ve ham maddesi yerli olan alkol fabrikamızın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile satışa sunularak seri üretime geçen yine yerli ve milli dezenfektan Borel’in ham maddesi olan etil alkol ihtiyacını en yüksek miktarda karşılıyor olması bizler için gurur vericidir” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile birlikte üretim kapasitelerinin arttığını ifade eden Saatcı, "96-1 etil alkolü biz üretiyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de yine Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız, özel hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimize yaklaşık 730 bin litre paketli alkol verdik. İçerisinde bulunduğumuz süreçte yüzden fazla firma ile tanıştık. Bunlardan en önemlileri Eti Maden ile (Millî Savunma Bakanlığı) Barutsandır. Tekel kesinlikle oluşturmuyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar üretimimiz devam edecektir. İlgili mühendislerimizin ve birimlerimizin çalışmaları ile bundan sonraki süreçte hedefimiz fabrikamızın bir yıl üretim gerçekleştirmesidir. Ülkemize, yöresine, çiftçisine katma değer sağlaması bakımından kazan ve türbin çalışmalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

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