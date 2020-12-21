Yerli ve milli aşı taşıma konteyneri üretildi

Dünyanın merakla beklediği korona virüs aşısını depolamak ve nakliyesini sağlamak amacıyla yerli ve milli aşı konteynerleri İzmir’in Torbalı ilçesinde üretiliyor.

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Beğendi Boru isimli fabrika, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan ve kısa sürede tüm vatandaşların ulaşabileceği korona virüs (Covid-19) aşısının uygun koşullarda saklanması ve taşınması için yerli ve milli aşı taşıma konteyneri üretimine başladı. Cam elyafını yüksek basınç ve ısıyla işleyerek saç telinden ince bir malzeme elde edilerek ve uygun kimyasallarla karıştırılarak örülen 12 x 2.5 metre tanklar, aşının uygun koşullarda saklanmasını ve taşınmasını sağlayacak. Hava, kara ve deniz yoluyla nakliyeye uygun, 20 metreküp taşıma kapasitesine sahip bu ünitede aşılar, eksi 73 derecede bozulmadan korunabilecek.

"Gece gündüz çalışma yaptık"

Özellikle savunma sanayii ve denizcilik alanında ileri derecede kompozit ürünler hazırlayan Beğendi Endüstri A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Ertan Beğendi, üretilen aşı konteynerlerini 4 aylık bir AR-GE çalışması sonrası faaliyete geçirdiklerini söyledi. Beğendi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Milli Savunma bakanımız Hulusi Akar Bey’in üstün çabalarıyla ve üniversitelerimizin AR-GE sorumlularıyla, Covid-19 aşısını taşıma ve en önemlisi saklama ünitesini yapmış bulunuyoruz. Tabi eksi 73 derece çok ciddi bir sınır. Biz eksi 100 dereceye kadar yapmış olduğumuz testlerde bunu gerçekleştirdik; devamında da ilk yaptığımız prototipte bunu da fazlasıyla yerine getirdik. 5 odalı, 5 katmanlı negatif basınç ortamlı hidrojen ve alkol soğutma sistemlerini baz alarak bunu gerçekleştirdik. Öncesinde de 4 aylık bir AR-GE çalışması yürüttük ve gece gündüz çalışma yaptık" açıklamasında bulundu.

Üretilen yerli ve milli aşı taşıma konteynerlerinin maliyeti hakkında da bilgi veren Ertan Beğendi, "Bunun ortalama maliyeti 500 bin dolar civarı. En çok maliyet tutan ise soğutma ünitesinin maliyeti ve ara katmanlarda izolasyon olarak kullandığımız ’Space font’ adı altında, uzay teknolojisi olarak kullanılan katmanlar var" dedi.

"Türkiye bunu milli bir politika olarak düşünecektir"

Yerli ve milli aşı taşıma konteynerlerini devlet kanalıyla hizmete sunmayı bekleyen firmanın İcra Kurulu Başkanı Ertan Beğendi, "Türkiye bunu milli bir politika olarak düşünecektir. Devlet büyüklerimiz bunu 22 bölgede hem taşıyacak, hem de saklayacaktır. Basınçlı tank yeteneğinden yola çıktık biz. Aşının ana odası dediğimiz saklama ünitesinde yani çekirdek ünitesinde hava yok. Hava olmadığı için de azot gazı atmosferi oluşturuyoruz. 2 tane güç ünitesi, 1 tane de soğutma ünitesi var. Her türlü olumsuz şartları göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirdik. En ufak bir aksilikte senkronize olarak çalışacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Aşının bulunması kadar, tedariği ve ulaşımı da önemli"

Torbalı’daki firmanın yerli ve milli aşı konteyneri hamlesinin, ilçe adına gurur verici olduğunun altını çizen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise aşının bulunması kadar, tedarik ve ulaşımının da önemli olduğuna değindi. Olgun, "Pandemi döneminde tedariğin, üretimin ve lojistiğin azalmaması adına bu zincirin kopmaması adına çok ciddi çalışmalar yaptı firmalarımız. Gerçekten de bizim bölgemiz lojistik üssü. Bölgemiz bir tedarik ve üretim üssü oldu yaklaşık 1 yıldır. Hakikaten de pandemi sürecinin en az hasarla yürümesi için firmalarımızın hepsi taşın altına elini koyuyorlar. Şimdi tabi aşı geliştirildi. Bilim insanları aşıda çok önemli mesafe kat ettiler. Aşı noktasında da, pandemi döneminde olduğu gibi yine bizim bölgemiz bu konuda Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdı. Aşıyı üretmek, bulmak çok önemli bir iş. Bu konuda bilim insanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Fakat aşının lojistiği, tedariği, ulaşımı ve korunması noktası da gerçekten çok önemli. Torbalı’daki firmamız burada lojistik anlamında, taşıma anlamında ve eksi 73 derecede korunması noktasında önemli bir üretim gerçekleştiriyor. Torbalı’da bu tarz çalışmaların yapılması bizleri gerçekten de gururlandırıyor; gurur duyuyoruz" diye konuştu.