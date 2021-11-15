Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları BOTAŞ ile devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı, Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları BOTAŞ ile devam ettiğini açıkladı.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İşbirliği Buluşmalarının; yerli üreticilerin üretim ve tedarik kapasitelerinin artırılması, endüstrinin talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümler sunulması amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen işbirliği platformu olduğu vurgulandı.

2015 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ile Ankara’da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirildiği kaydedilerek büyük şirketlere tedarik potansiyeli arz eden girişimcilerle şirketlerin irtibat kurmalarının sağlandığı ifade edildi.

Etkinliğin ülkenin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerini sürdüren BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) ile devam ettiği kaydedildi.