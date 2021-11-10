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Yerli silahlar SAHA Expo’da

Ürettikleri Yerli ve milli silahlarla Türkiye’nin bu alanda ihracat payının yüzde 75’ini karşıladıklarını belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Hafif silah bölümünde Türkiye’nin ihracatının yüzde 75’ini karşılıyoruz ayrıca ABD’ye ihracat yapan en büyük 4’üncü firma konumundayız” dedi.

Ekonomi 10.11.2021, 15:04
Yerli silahlar SAHA Expo’da

Ürettikleri Yerli ve milli silahlarla Türkiye’nin bu alanda ihracat payının yüzde 75’ini karşıladıklarını belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Hafif silah bölümünde Türkiye’nin ihracatının yüzde 75’ini karşılıyoruz ayrıca ABD’ye ihracat yapan en büyük 4’üncü firma konumundayız” dedi.

Savunma sanayisinin önde gelen firmalarının katıldığı SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul’da başladı. Savunma sanayi alanında birçok yerli firmanın katılım sağladığı fuarda, yerli silahlar da görücüye çıktı. Türkiye’nin önde gelen yerli ve milli hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma, hafif silah bölümünde Türkiye’nin ihracatının yüzde 75’ini karşılıyor. ABD’ye ihracat yapan en büyük 4. şirket konumunda bulunan şirket, ayrıca yapmış oldukları uçaksavar makinalı tüfeğin Kuveyt, Irak, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Azerbaycan gibi ülkelerden yoğun bir talep bulunuyor. Odaklarının ihracat olduğunu belirten ve Türk Savunma Sanayisinin ileriki dönemlerde daha iyi bir hale geleceğini belirten Cahit Utku Aral, “Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85’ini ihraç ettik. Son 15-20 yıldır savunma sanayimizde büyük bir ilerleme var. İnsansız sistemlerde çok iyi bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

“Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85’ini ihraç ettik”

Ürettikleri silahların bir çok ülkeye ihracatının gerçekleştirdiğini belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Hafif silah bölümünde Türkiye’nin ihracatının yüzde 75’ini tek başımıza karşılıyoruz. Bugün Amerika’ya ihracat yapan dünyada en büyük 4’üncü firma konumundayız. Türkiye’nin alanındaki en büyük firmasıyız. Son üç senedir üzerinde çalıştığımız bu sene ise seri imalata başladığımız uçak savar 12mm makinalı tüfeğimize Türkiye’den çok talep olmasına karşın ihracatımız daha fazla. Kuveyt, Irak, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Azerbaycan gibi ülkelerde yapmış olduğumuz makinalı tüfeğimize yoğun bir talep oldu. Sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85’ini ihraç ettik. İlerleyen dönemlerde de elimizdeki siparişlere bakıldığında, ihracatımızın yoğun bir şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Odağımızda her zaman ihracat yönünde oldu” dedi.

“Ürettiğimiz tabancalar ve silahlar millilik statüsünde üretiliyor”

Yerli ve milli statülere göre üretim yaptıklarını deniz, kara ve hava kuvvetlerine göre özel tasarım oluşturduklarını belirten Aral, “Bizim Canik marka tabancalarımız milli tabanca statüsünde. Jandarma, emniyet teşkilatı, özel harekat ve deniz kuvvetleri gibi çoğu kuvvetimiz bizim ürettiğimiz yerli silahları görev silahı olarak kullanıyor. Hava kuvvetleri için bir uçak savar ürettik. Standart uçaksavarlar 650 atım/dakika ama bizim hava kuvvetlerine sunduğumuz uçaksavarımız daha hızlı versiyonu 850 atım/dakika hızına sahip. Uçaksavarlarımız bir sene içerisinde tüm kuvvetlerimizin envanterine girmiş olacak. Ayrıca Sınır güveliğimiz için bir ürün tasarladık. Kendi yapmış olduğumuz silah kulemizin üzerine ürettiğimiz silah ile beraber kara radarı yerleştiriyoruz. Bu tamamen mobil bir çözüm. Sınırda istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Bulunduğu yerde bir tehdit veya drone bile olsa kara radarı bunu tespit ediyor ve kule kapağı açılıyor. Açılan kapaktan çıkan kule silahımız hedefe yönelip imha ediyor. Bu projemizi Jandarma ile beraber yürüttük ve çok başarılı olduk” şeklinde konuştu.

“İnsansız sistemlerde çok iyi bir konumdayız”

Savunma sanayisinde Türkiye’nin doğru hamleleri olduğunu ve gittikçe daha çok büyüyeceğini belirten Aral, “Son 15-20 yıldır savunma sanayimizde büyük bir ilerleme var. İnsansız sistemlerde çok iyi bir noktadayız. Tabi ki savunma sanayisi dediğimiz zaman bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Bölgemizde, sınırlarımızda kaçınılmaz bir sorun var. Bu dönemlere savunma sektöründe bu kadar hazırlıklı bir şekilde girmemiz çok iyi oldu. Savunma sanayimiz ilerleyen dönemlerde daha iyi olacaktır. Deniz, kara ve hava alanlarında çok ciddi yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımlarda iradeli duruşumuzu her zaman korumalıyız çünkü savunma sanayisi çok rekabetçi bir sektör. İçerisinde ileri teknolojiler barındırıyor. Yazılım, haberleşme vb. alanlarda en iyi olmak zorundayız ki savunma sanayimiz güçlü olsun” dedi.

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