Yerli markadan Avrupa’ya Elektrikli Araç Şarj Cihazı ihracı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel, dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaştı.

Vestel, İspanyol enerji devi Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV Şarj Cihazlarını üretecek. Halihazırda tüm dünyaya EVC ihracatına devam eden marka, bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda projenin diğer ülkelere de yayılması hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre, Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar avroluk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor.

Sürdürülebilir teknoloji alanında birçok ödüle sahip Vestel, daha çevreci bir yaşam için enerji verimli ürünler üretiyor. Geleceğin akıllı dünyasına imza atmak için birçok teknoloji geliştiren markanın elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması için birçok çalışması bulunuyor. En yüksek kriterlere göre test edilen, yanmaz gövdeye sahip, zorlu iklim koşullarına dayanıklı markanın EVC04 modelleri, hızlı ve güvenli şarj sağlıyor. Ayrıca bu modeller çoklu internet bağlantı seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Elektrikli araç sürücüleri, EVC04 şarj cihazlarına mobil uygulama üstünden bağlanarak hem cihazı uzaktan kontrol edebiliyor hem de şarj verilerini inceleyebiliyor.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için hem bireyler hem de kurumlar karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması kritik önem taşıyor. Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor. Üretim kapasitemiz ve uzmanlığımızla Avrupa’da elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması için mükemmel bir konumdayız. Katma değerli ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra çevikliğimiz, esnekliğimiz ve pazara giriş hızımız bizi rakiplerimizden farklı kılarak Iberdrola gibi değerli ortaklarla çalışmamızı sağladı. Uluslararası ölçekte büyük bir şirketle yakın bir ortaklık içinde çalışacağımız için gurur duyuyoruz” dedi.