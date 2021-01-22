banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek

Yerel esnafın kurtuluşu ‘yerel sepeti’ uygulamasında

Salgın döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle yerel esnaf zarara uğrarken, vatandaşların internet üzerinden alış-veriş yapma isteği büyük şirketlerin kazancını zirveye çıkartıyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, bu durumu değerlendirerek, yerel esnafı koruması için yetkililere ‘yerel sepeti’ kurma çağrıda bulundu.

Ekonomi 22.01.2021, 10:32
1
Yerel esnafın kurtuluşu ‘yerel sepeti’ uygulamasında

Salgın döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle yerel esnaf zarara uğrarken, vatandaşların internet üzerinden alış-veriş yapma isteği büyük şirketlerin kazancını zirveye çıkartıyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, bu durumu değerlendirerek, yerel esnafı koruması için yetkililere ‘yerel sepeti’ kurma çağrıda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemi döneminde vatandaşlar, dışarıya çıkmamak için internet üzerinden alış-veriş yapmayı tercih ediyor. Yapılan bir araştırmada, pandemi döneminde vatandaşların internet alış-veriş oranı yüzde yüzden fazla arttığı, bu alışverişlerin yüzde 62’sinin kredi kartı ve yüzde 38’inin banka kartıyla yapıldığı anlaşıldı. Erkekler yüzde 33, kadınlar ise yüzde 67 oranında internet üzerinden sipariş verdi. Ancak bu süreçte uygulanan kısıtlama nedeniyle yerel esnafı oldukça zor duruma düşerken, bu siparişler büyük firmalara verilerek ödemeler online olarak gerçekleştirildi. İnternet siteleri aracılığıyla belirli bir komisyon karşılığında satış yapan esnaflar ürünlerini birçok ile gönderebiliyor. Bu durumda büyükşehirlerdeki esnaf daha avantajlı olurken, geri planda kalan kısım ürünlerini satamayarak zor günleri geçiriyor. TÜKDES Başkanı Süleyman Bakal, bu durumu değerlendirerek her ildeki Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine, ‘yerel esnafın kurtuluşu için yerel sepeti kurulsun’ çağrısında bulundu.

“Yerel esnafı için ‘yerel sepeti’ kurulsun”

TÜKDES Başkanı Bakal, pandemi sebebiyle yerel esnafın yaşadığı zorluklarını göz önünde alınarak onlar için ‘yerel sepeti’ kurulması gerektiğini ifade etti. “Yerel sepeti’ nedir ve kim kurabilir?” sorusuna yanıt veren Başkan Bakal, “Genellikle özel günleri yaklaşırken Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliklerimizin temsilcileri yerel esnaftan, mahalledeki bakkaldan alış-veriş yapılması konusunda açıklamalar yaparlar. Biz Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak bu açıklamaları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Covid-19 sürecinde anlaşıldığı gibi internet üzerinde uzaktan mesafeli sözleşmelerle yapılan alış-verişler fazlalaşarak devam etmektedir. Çağımızın geldiği noktada bu internette mesafeli sözleşmelerle yapılan alış-verişler daha da artacağı ön görülüyor. Tüketiciler kendi mahallesindeki bir alış-veriş merkezi yerine internetten alış-veriş yaptığı zaman kendi mahallesindeki satıcı internet aracıyla tüketicilere ürünü gönderiyor ve ödeme il dışındaki büyük sepetlere yapılıyor. Hâlbuki 5362 Saylı Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Kanununun 10’üncü maddesinin K bendinin kendine verdiği yetkiyi kullanan Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri böyle bir yerel sepet kursa tüketiciler kendi mahallesinden, kendi esnafından alış-veriş yapma imkânı bulacak. Bu şekilde işlem maliyeti azalacak. Tüketici, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinin kurduğu sepetten alış-veriş yaptığı zaman o alış-veriş sitesine üye olan esnaf daha az komisyon ödeyecek, daha az maliyete katlanacak. Bu da tüketicinin alacağı mala yansıyacak. Biz böyle bir girişimin olması durumunda tüketicileri ve esnafın bereketli bir alış-veriş yapabileceğini düşünüyoruz. Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine bu tür; Eskişehir sepeti, Kütahya sepeti, Afyon Sepeti, Bilecik sepeti, Hakkâri sepeti, Kars sepeti, Edirne sepeti, Muğla sepeti gibi yerel sepetler kurmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel sepeti hem müşteri hem de satıcıya kazandıracak

Başkan Bakal, söz ettiği ‘yerel sepeti’nin kurulması için büyük internet sitelerini dikkate alınabildiği ve bu uygulama hem alıcı hem de satıcıya kazandıracağı dile getirdi. Bakal, “Bu sepetlerin uygulamaları var Türkiye’de ve dünyada. Bu sepetleri büyük firmalar nasıl uyguluyorsa o şekilde yapılabilir. Onların şartları daha kolaylaştırarak esnafa sunulabilir. Bu kolaylaştırma maliyete yansıyacak ve maliyete yansıtınca da tüketiciler daha uygun şartlarda alış-veriş yapma imkânı bulacak. Ayrıca alınan mal ve hizmette her hangi bir ayıp çıkması durumunda il dışında büyük firma ile muhatap olmak yerine tüketici kendi ilindeki yerel sepetle muhatap olacak. Bu da hem tüketiciyi hem satıcıyı ve sağlayıcıyı rahatlatacak hem de işlem maliyeti düştüğü için bu tür uyuşmazlıkta fazla bir sorun ortaya çıkmayacak. Yerel sepetten yapılan alış-verişte tüketici, satın aldığı mal veya hizmete daha kısa bir sürede erişebilecek. Bu da tüketicinin uzun bir süre mal ve hizmetten yoksun kalmasını azaltacak” şeklinde anlattı.

“Bu açıklama ‘büyük siteler kapansın’ anlamına gelmez”

Yerel sepetinin kurulması, vatandaşları büyük sitelerden çekinerek sadece yerel sepetlerine yönelik alış-veriş yapması değil, tersine alıcı için daha ek bir seçenek olacağı ifade edildi. Başkan Bakal bu konuda, “Biz bunu söylerken ‘yerel sepetler kurulsun, ulusal ve uluslararası sepetler kapansın’ demiyoruz. Neticede tüketicinin bilgilenme ve seçme hakkı var. Tüketici hem yerel sepetini inceleyecek hem ulusal sepeti inceleyecek hem de uluslararası sepeti inceleyecek. İçinden kendisine en uygun mal ve hizmet nerede satılıyorsa onu alacak. Dolaysıyla bu bir kısıtlama değil, aksine seçeneklerin fazlalaştırmasıdır. Bu tür yerel uygulama hem yere esnafı hem yerel tüketiciyi rahatlatacak. Onların daha uygun şartlarda alış-veriş yapma elde etmesinde faydası olacak diye düşünüyoruz biz” dedi.

“Bu açık bir çağrıdır”

TÜKDES Başkanı Bakal, yerel esnafı için ilgili kurumla yönelik yaptığı açıklamada son olarak şu sözleri kullandı:

“Biz, hem merkezi kamu otoritesinin, hem Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinin bağlı olduğu Bakanlığımızın hem de yerel Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliklerimizin bu tür bir adım atmalarını, bu tür girişimlerde bulunmalarını öneriyoruz. Bu resmen açık bir çağrıdır.”
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12