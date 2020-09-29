YEP sonrası dolar ve euro nasıl tepki verdi?

Piyasalar bugün açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP) ve ekonomiye yönelik 3 yıllık beklentilere odaklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan beklentiler ve hedefler sonrasında Türk Lirası'nda sınırlı da olsa değer arışı gözlemlendi. Piyasaların açılmasıyla birlikte 7,8539 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, YP sonrası 7,83'e. 9,18'i aşarak rekor kıran euro/TL ise 9,16'ya düştü. Dün 10 lira barajını aşan bugün TL karşısında 10,1157'e kadar çıkan İngiliz Sterlini ise YEP ile birlikte 10,08'lere geriledi.

Saat 12:25 itibarıyla dolar/TL 7,8390; euro/TL 9,1640 ve Sterlin/TL ise 10,0875'ten değerleniyor.

Borsa İstanbul'da tepki sınırlı

Borsa İstanbul ise YEP ile birlikte açıklanan beklentilere tepkisiz kaldı. YEP toplantısının başladığı dakikalar 1.1125 puan düzeyindeki BİST 100 Endeksi, saat 12:25 itibarıyla 1.126 puanda seyrediyor. Endeks düne göre yüzde 0,5 artıda...

Altın yatay, petrol düşüyor

Altın fiyatları doların son iki ayın zirvesinden gerilemesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.880 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 değer kazanarak 1.885 dolar seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle talep üzerindeki oluşan baskının süreceğine yönelik endişelerin ABD'nin yardım paketi açıklayacağına yönelik umutları gölgede bırakmasıyla geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent gerileyerek 42,26 dolardan işlem gördü. Aralık ayı vadeli işlemler ise yüzde 0,4 değer kaybederek 42,68 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 gerileyerek 40,38 dolar seviyesinden işlem gördü.