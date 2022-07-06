Yenişehir’e 1 milyar liralık sanayi sitesi

Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden birisi Yenişehir ilçesine yapılıyor. Kooperatif tarafında yapılan sanayisi sitesi 1 milyar liralık yatırımla hizmete girecek.

S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yenişehir’e yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi 321 dönüm arazi üzerine 125 bin metre kare inşaat alanında yükselecek. Yatırımda ağırlıklı imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak.

Yapılan genel kurulda konuşan S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, “Biz bu önemli projede yola çıkarken ortalama 250 milyon lira civarında bir maliyet çıkarmıştık. Şu anda yapılan analizler sonunda bu yatırım ortalama 1 milyar lirayı bulacak. Yakın zamanda temel atma töreni yapacağımız sanayi sitemiz 321 dönüm araziden oluşuyor. 125 bin metre kare inşaat alanı olan yatırımda imalat ve ağaç işleri bölümleri olacak. Sanayi sitemiz Türkiye’nin en büyük sanayi siteleri arasında olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

Başkan Torun, "Bu yatırımda bizlerin her zaman yanında olan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu’na teşekkür ediyorum.Bu proje ile insanlar ilçeye dönecek, istihdam artacak" şeklinde konuştu.