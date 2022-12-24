Yenişehir Havaalanı’nda 2 yeni sefer başlayacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir uluslararası Havalimanında 1 yurt dışı ve 1 yurt içi yeni uçak seferlerinin başlayacağı haberini verdi.

Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nda pandemi öncesi iptal edilen seferler tekrar başlarken; bunlara yeni uçuşların eklenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Yenişehir’de başlayan Diyarbakır seferlerinden sonra, Gaziantep uçuşlarının da yeniden başlaması için temaslarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yakında bu ilimize de seferlerin başlamasını bekliyoruz. Aynı zamanda Gulf Air Hava Yolu Şirketi 4 Ocak’tan itibaren Yenişehir Havaalanı uçuşlarına başlıyor. Bahreyn’in devlet firması olan hava yolu kuruluşu Gulf Air ile Bahreyn Yenişehir seferleri Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Esgin, “Önemli bir havayolu şirketi olan Umman’ın uluslararası uçuş firması Selam Air yaz dönemi için Yenişehir Havaalanı uçuşlarını başlatmıştı. Pandemide bu seferler durmuştu. Bu seferler de Haziran 2023’te yeniden başlayacak” dedi.