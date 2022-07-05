Yenilenmiş elektronik ürünlere küçük ev aletleri de eklendi

Yenilenmiş ikinci el cihaz pazarı genişlemesini sürdürüyor. Son olarak küçük ev aletleri de artık yenilenerek yeniden satışa sunulmaya başlandı.

Yenilenmiş elektronik cihaz sektöründe faaliyet gösteren EasyCep ve küçük ev aletleri alanında yeni bir iş birliği başlattı. İş birliği, ilk alıcısı tarafından paketi açılan ancak hiç kullanılmadan iade edilen veya nakliye sırasında hasar oluşan ürünleri kapsıyor. Sıfır kullanıcı temaslı bu ürünler yenilenerek EasyCep’in mağazalarında ve online kanallarında ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisi altında daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Buna göre ilk alıcısı tarafından paketi açılan, satın alma kararından vazgeçmek ya da bir başka ürünü tercih etmek gibi nedenler ile iade edilen küçük ev aletleri, firma tarafından yenilenerek hem mağazada hem de internet adresinde oluşturulan ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde 4 ayrı grupta 113 farklı çeşit ürün satışa sunuluyor.

İş birliği kapsamında Türk kahvesi makinesinden mutfak robotuna, el blender setinden tost makinesine kadar pek çok yenilenmiş küçük ev aleti yer alıyor.

“Elektronik ürün doğru şekilde yenilenerek uzun yıllar kullanılabilir”

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, ‘Yenilenmiş elektronik cihaz sektörünü sıfırdan inşa ediyoruz. Bugüne kadar satışlarımızın yüzde 90’ını cep telefonu tarafı domine etti. Kalanı ise, tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi ürünlerden oluştu. Şimdi ürün gamımızı genişletmek için önemli bir adım attık ve küçük ev aletlerini de bünyemize kattık. Yaptığımız bu iş birliği bizim için çok değerli. Bu sayede daha çok insanı, yenilenmiş elektronik ürün ile tanıştırma şansımız olacak. Yenilenmiş elektronik ürün sadece akıllı telefonlardan ibaret değil. Pek çok elektronik ürün doğru şekilde yenilenerek uzun yıllar kullanılabilir. Bu bilincin yerleşmesi için çalışıyoruz. Arzum ürünleri, daha önce kullanılmış ürünler değil. Cep telefonundan bu bakımdan ayrışıyor. Satın alınmış, paketi açılmış ama alıcının satın alma kararından vazgeçmesi gibi bir sebeple hiç kullanılmadan iade edilmiş ürünler. Kahve makinesini ya da el blenderını ilk kez bizim müşterimiz kullanmış olacak. Bunu özellikle belirtmek isterim. İnternet sitesinde ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde şimdilik 113 ayrı ürün yer alıyor. Bu sayı zaman içinde artacak” dedi.

“Hedefimiz çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmak”

İş birliği yapan şirketin Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal da, müşterilerine her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir marka olduklarını belirterek şunları söyledi: “Müşterilere yakın olmak, ihtiyaçları olduğu anda onlara ulaşabilmek ve ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli. KEA sektörünün öncü markalarından biri olarak EasyCep ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”