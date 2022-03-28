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Yenilenmiş elektronik ürün marketi, 100 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden biri olan Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Ekonomi 28.03.2022, 11:13
Yenilenmiş elektronik ürün marketi, 100 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden biri olan Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından Türk tüketicisini yenilenmiş elektronik cihaz ile tanıştırma vizyonu ile kurulan ve yenilenmiş elektronik cihaz alım satımında yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı. Verilen bilgiye göre, Re-Pie Portföy’ün, söz konusu marka için kurduğu GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) üzerinden 6 milyon dolar yatırım yaparak liderlik ettiği yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

“Yurtdışındaki pazarlara adım atacağız’’

Yatırım turuna ilişkin açıklamalarda bulunan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, şirketlerinin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarının, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Özdemir, “Ülkemizde bir sektörün inşasına öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelimizi başka ülkelere taşımak için kullanacağız. Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız. Yatırımcılarımızla birlikte oluşturacağımız sinerji bizi yeni pazarlarla buluşturacak’’ dedi.

“Markanın iş modeline inanıyoruz’’

Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci ise, EasyCep’in iş modeli ve sağladığı katma değer ile her kesime hizmet ettiğinin altını çizerek, “Marka faaliyetleri ile cari açığı azaltırken, herkese güvenli ve ekonomik cihaz erişimi sağlıyor. Kullandığı teknoloji ile küresel olarak büyümesi ve ölçeklenmesi de gayet kolay. Yatırımcılarımıza böyle bir ürün sunabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

Yatırım turunda yer alan Colendi CEO’su Bülent Tekmen, “Yenilenmiş cihazlara verilen taksit imkânı, Colendi’nin kredi skorlama algoritması ve şimdi al sonra öde özelliği (buy now pay later) ile birlikte hayata geçireceğimiz platformumuzda birçok yeni özelliği de ilk kez kullanıcılarımıza sunacağız. Stratejik ortak olduğumuz marka ile uluslararası pazarlarda birlikte hareket ederek büyüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yenilenen cihazlara 1 yıl garanti

Verilen bilgiye göre marka, Ticaret Bakanlığı’ndan 2021 yılında aldığı lisans ile akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği yenileme ve satışı alanında faaliyet gösteriyor. Geliştirdiği algoritmik aplikasyon sayesinde her yerde cihaz fiyatlaması yapabilen EasyCep, web sitesi, mağazaları, mobil uygulaması, entegre olduğu perakende ve pazaryeri platformları üzerinden topladığı cihazları yenileyerek 1 yıl garanti ile yine aynı kanallardan satışa sunuyor.

Markanın faaliyet gösterdiği yenilenmiş elektronik cihaz pazarındaki oyunculardan Fransa merkezli BackMarket 5,7 milyar dolar değere ulaşırken, sadece yenilenmiş iPhone satan Finlandiya merkezli Swappie Seri C turunda 108 milyon euro yatırım aldı.

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