Yeniden yapılandırmada zaman bugün doluyor

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların altıncı ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme sürelerinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Kasım 2021 Salı günü saat 21.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.