TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık ÜFE, yani yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Dolayısıyla vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda 2022'de yüzde 36.2'lik artış yaşanacak.

Devlet ile özel sektör arasındaki kiralama bedeli gibi ücretlerdeki artış için de yine bu oran dikkate alınacak.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ VAR

Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuştu.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranına endekslenen vergi, harç ve cezalardaki artışın yeniden değerleme oranından daha az veya daha fazla olması kararını alabiliyor.